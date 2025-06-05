Amazon, yürüyebilen insansı robotlarla teslimat sürecine yönelik test çalışmalarını ilk olarak San Francisco'da yürütmeye başladı. Yapay zekâ destekli insansı robotlarla kapıya kadar teslimat yapmayı hedefleyen yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Aynı zamanda depolarda çalışması için de insansı robotlar geliştiriyor.

Amazon, teslimat işini bir adım öteye taşıyor. Şirketin planı, paketleri insan gibi yürüyerek kapınıza kadar getirecek robotlar geliştirmek. Şimdilik bu robotlar sadece belirli bir test alanında deneniyor, ama ileride sokaklarda karşımıza çıkmaları sürpriz olmaz.

ABD’li e-ticaret devi Amazon, paket teslimatını insansı robotlara emanet etmeye hazırlanıyor. Şirket, San Francisco’da bu robotları denemek için özel bir test alanı kurmuş bile. Yürüyebilen bu akıllı robotlar, ileride siparişleri doğrudan kapınıza kadar getirebilir.

Depolarda çalışan robotlar, insan gücünün yerini alabilir

Teslimat odaklı bu yeni robotların, Amazon’un depo ve ev içi robot projelerinde kullandığı yapay zekâ sistemlerinden yararlanacağı aktarılıyor. Şirketin bu alandaki ilk doğrudan girişimi olan proje, aynı zamanda insan çalışanların yerine geçebilecek sistemleri test etmesi açısından dikkat çekiyor.

Öte yandan Amazon, depolarda çalışması için de insansı robotlar geliştiriyor. Lab126 isimli araştırma tesisinde düzenlenen bir etkinlikte, bu robotların doğal dili anlayarak verilen komutlara göre hareket edebileceği bilgisi paylaşıldı. Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yapay zekâ tabanlı robotların “O sarı kutuyu al” gibi sözlü komutları anlayabileceğini belirtti.

Amazon’un şu anda ABD, Kanada, Almanya ve Lüksemburg’da robotik alanında çok sayıda açık pozisyon ilanı bulunuyor. Şirket, projeye dair bilgi taleplerine henüz yanıt vermiş değil.