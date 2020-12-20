AMD'nin 2021 ve 2022 Yılı İçin APU Yol Haritası Ortaya Çıktı

AMD'nin önümüzdeki iki yıl içerisinde tanıtacağı iddia edilen APU modelleri ortaya çıktı. Görünüşe göre şirket, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek modellerde Vega 7 iGPU'ya ağırlık verecek. 2022'de ise Navi2'li APU'ların yaygınlaşması bekleniyor.

Son dönemlerde işlemci sektöründeki liderliği ele geçiren AMD'nin yeni nesil Hızlandırılmış İşlem Birimi (APU) için yol haritası ortaya çıktı. Sızıntılarla ünlü Twitter kullanıcısı @_rogame, kırmızılı ekibin 2021 ve 2022 yıllarında piyasaya sürmeyi planladığı APU'ları paylaştı.

Kaynak, AMD'nin önümüzdeki yıl tanıtılacak Zen3 mimarili APU'larında Cezanne kod adını kullanacağını iddia ediyor. Öte yandan iGPU ise Vega 7 ile sınırlı olacak gibi görünüyor. Bu noktada şirketin 6 nm teknolojisiyle geliştirilen Rembrandt'ı 2022 yılında Zen3+ mimarisi ve Navi2 iGPU ile piyasaya sürmesi bekleniyor. Sızıntılarda ayrıca daha önce hiç duyulmamış birkaç kod adından da bahsediliyor.

AMD'nin 2021 ve 2022 yıllarındaki APU yol haritası:

Yapılan paylaşıma göre AMD, 2021 yılında 45 W ve 15 W olmak üzere iki Cezanne versiyonunu piyasaya sürecek. Her iki modelin de Vega 7 iGPU ile Zen3 mimarisi üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Bununla birlikte 2021'de piyasaya sürülecek bir başka APU da Lucienne olacak. Tek bir 15 W TDP'ye sahip olacak APU, Cezanne versiyonu gibi Vega 7 iGPU ile gelecek ancak Zen2 mimarisi üzerine inşa edilecek ve 7 nm işlem sürecinden çıkacak.

2021 yılında piyasaya sürülmesi beklenen diğer 2 APU modeliyse VanGogh ve Pollock. Bu noktada 9 W TDP değerine sahip VanGogh kod adlı APU'nun Zen2 işlemci mimarisi üzerinde yükseleceği ve Navi2 iGPU ile geleceği iddia ediliyor. 2021'in son modeli olması beklenen Pollock ise 4,5 W TDP'ye sahip olacak, 14 nm üretim sürecinden çıkacak.

2022 yılına geldiğimizde kaynak, AMD'nin Rembradt kod adlı APU için 45 W ve 15 W olmak üzere iki versiyon çıkaracağını iddia ediyor. Her ikisi de Navi2 iGPU'larla gelecek olan APU'lar, Zen3+ çekirdek mimarisini temel alacak. AMD, bu APU'ları TSMC'nin 6 nm fabrikasyonunda üretecek ve LPDDR5/DDR5'e sahip olacak. Barcelo-U ise herhangi bir değişiklik olmadan VanGogh'un halefi olarak piyasaya sürülecek.

Yıl içerisinde tanıtılacak diğer iki APU modelinin DragonCrest ve Pollock olması bekleniyor. Bu noktada Zen2 mimarisi üzerine inşa edilecek ve 9 W'lık TDP'ye sahip olacak DragonCrest, Navi2 iGPU2ya sahip olacak. Rembradt gibi bu modelin de LPDDR5'e sahip olması bekleniyor. Pollock'un üretimlerinin ise 2022 yılında da devam edeceğini görebiliyoruz.