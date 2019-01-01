AMD, 7 nm'lik Yeni işlemci ve Grafik Kartlarını Tanıtacak

AMD CEO'su Lisa Su ile yapılan bir söyleşide, CES 2019 fuarında yeni nesil işlemci ve grafik kartlarını tanıtacaklarını söyledi.

CES (Tüketici Elektroniği Fuarı) 2019, 8-11 Ocak tarihleri arasında Nevada’da olacak. Bu fuarda pek çok yeni teknolojik gelişmenin sergileneceğini biliyoruz. AMD CEO’su Lisa Su, 9 Ocak 2019 tarihinde, TSİ 20:00’da konuşma yapacak. Etkinlikte AMD’nin 7 nm teknolojili yeni işlemcileri ve grafik kartları tanıtılacak.

Tüketici Elektroniği Derneği ile yapılan son söyleşide, AMD CEO’su Lisa Su “Etkinlikte çok heyecan verici haberlerimiz olacak ve yeni nesil teknolojileri tartışacağız” dedi. Ayrıca “Derin ortaklıkları ve inovasyonun hızını nasıl artıracağımızı da tartışacağız” diyen Lisa Su, tam olarak neyi kastettiğini açıklamadı.

2019, AMD için teknik bir yıl olacağa benziyor. Ayrıca şirket, işlemci ve grafik kartlarındaki Zen2 ve Navi mimarilerini güncellemek için TSMC’nin 7 nm’lik üretim sürecine geçecek.