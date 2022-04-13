MAD marka bir grafik kartı ya da APU kullanıyorsanız gerekli kontroller ve denetimler için mutlaka AMD Catalyst Control Center adı verilen yardımcı yazılım paketine de sahip olmanız öneriliyor. İlk kez kullanacak olanlar için gelin AMD Catalyst Control Center nedir, ne işe yarar, nasıl indirilir ve güncellenir gibi merak edilen soruları inceleyelim.

Kullanmakta olduğunuz bilgisayarın en önemli donanımları arasında şüphesiz grafik kartları ve APU adı verilen mikroişlemciler başı çekmektedir. Piyasada bu konuda en önemli markalardan bir tanesi olan AMD üretimi grafik kartlar ve APU’ların kullanımı son derece yaygındır. Eğer AMD marka bir grafik kartı kullanıyorsanız gerekli kontroller ve denetimler için AMD Catalyst Control Center adı verilen bir yardımcı yazılım paketine de sahip olmanız gerekiyor.

AMD Catalyst Control Center, satın aldığınız grafik kartı ya da APU ile birlikte gelir. Ancak bazen gelmeyebilir ya da herhangi bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumda elle indirmeniz ve yüklü olarak gelse bile güncellemeler yapmanız gerekir. Yani bu yazılım paketini biraz yakından tanımak gerekiyor. Gelin AMD Catalyst Control Center nedir, ne işe yarar, nasıl indirilir ve güncellenir gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla inceleyelim.

AMD Catalyst Control Center nedir?

AMD Catalyst Control Center; Advanced Micro Devices, kısaca AMD markası tarafından üretilmiş olan grafik kartları ve APU’ların kontrolü ile denetimi için kullanabileceğiniz bir yardımcı yazılım paketidir. Genel olarak AMD grafik kartı ve APU aygıt sürücüsü olan AMD Radeon Software ile birlikte gelmektedir.

AMD Catalyst Control Center ne işe yarar?

AMD Catalyst Control Center yardımcı yazılım paketini kullanarak sahip olduğunuz AMD grafik kartı ya da APU’nun 3D işlevlerini, monitör kontrollerini, ekran seçeneklerini, donanım işlevlerini ve diğer grafik ayarlarını kontrol edebilir ve denetleyebilirsiniz. Sahip olduğunuz donanımın maksimum performans sunması için AMD Catalyst Control Center güncellemelerini de takip etmelisiniz.

AMD Catalyst Control Center nasıl indirilir?

Yöntem #1: AMD Auto-detect Utility ile AMD Catalyst Control Center indirme

AMD Auto-detect Utility ile AMD Catalyst Control Center indirme Yöntem #2: AMD Driver Support ile AMD Catalyst Control Center indirme

Yöntem #1: AMD Auto-detect Utility ile AMD Catalyst Control Center indirme:

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden AMD resmi internet sitesini açın.

Buradaki bağlantı üzerinden AMD resmi internet sitesini açın. Adım #2: Drivers & Supports sayfasını açın.

Drivers & Supports sayfasını açın. Adım #3: Download Now butonuna tıklayın.

Download Now butonuna tıklayın. Adım #4: Yükleme dosyasını çalıştırın ve kurulumu tamamlayın.

Yükleme dosyasını çalıştırın ve kurulumu tamamlayın. Adım #5: Araç, işletim sisteminize uygun bir sürücü dosyası indirecek.

Araç, işletim sisteminize uygun bir sürücü dosyası indirecek. Adım #6: Sürücü dosyasını çalıştırın.

Sürücü dosyasını çalıştırın. Adım #7: Express kurulumu tercih edin.

Express kurulumu tercih edin. Adım #8: Kurulum adımlarını tamamlayın.

Kurulum adımlarını tamamlayın. Adım #9: Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

AMD Auto-detect Utility ile AMD Catalyst Control Center indirmek için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Eğer bilgisayarınızın ve grafik kartınızın teknik detaylarına pek hakim değilseniz bu yöntemi uygulamanız öneriliyor. AMD Auto-detect Utility bilgisayarınız için gerekli olan sürücüyü belirleyecek ve otomatik olarak indirecektir. Yapmanız gereken sadece indirilen sürücü dosyasını yüklemek olacak.

Yöntem #2: AMD Driver Support ile AMD Catalyst Control Center indirme:

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden AMD resmi internet sitesini açın.

Buradaki bağlantı üzerinden AMD resmi internet sitesini açın. Adım #2: Drivers & Supports sayfasını açın.

Drivers & Supports sayfasını açın. Adım #3: Sahip olduğunuz AMD ürün detaylarını girin.

Sahip olduğunuz AMD ürün detaylarını girin. Adım #4: Submit butonuna tıklayın.

Submit butonuna tıklayın. Adım #5: İşletim sisteminizin yanındaki artı butonuna tıklayın.

İşletim sisteminizin yanındaki artı butonuna tıklayın. Adım #6: Download butonuna tıklayın.

Download butonuna tıklayın. Adım #7: Yükleme dosyasını açın ve kurulum işlemini tamamlayın.

Yükleme dosyasını açın ve kurulum işlemini tamamlayın. Adım #8: Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

AMD Driver Support ile AMD Catalyst Control Center indirmek için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Eğer sahip olduğunuz AMD ekran kartı ya da APU hakkındaki teknik detayları biliyorsanız bu yöntemi uygulayarak işletim sisteminize en uygun sürücüyü indirebilirsiniz. Ürün isimleri benzer olduğu için seçim sırasında acele etmeyin.

AMD Catalyst Control Center nasıl güncellenir?

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden Advanced Driver Updater uygulamasını indirin.

Buradaki bağlantı üzerinden Advanced Driver Updater uygulamasını indirin. Adım #2: Kurulumu tamamlayın.

Kurulumu tamamlayın. Adım #3: Uygulamayı çalıştırın.

Uygulamayı çalıştırın. Adım #4: Start Scan Now butonuna tıklayın.

Start Scan Now butonuna tıklayın. Adım #5: Tarama sonuçları arasından AMD sürücülerini seçin.

Tarama sonuçları arasından AMD sürücülerini seçin. Adım #6: Güncellemeyi başlatın.

Güncellemeyi başlatın. Adım #7: Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

AMD grafik kartları ve APU’ları kontrol etmek ve denetlemek için gerekli AMD Catalyst Control Center yardımcı yazılım paketini Advanced Driver Updater uygulamasını kullanarak güncellemek için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Advanced Driver Updater yerine sürücü ve güncelleme desteği sunan farklı bir uygulama da kullanabilirsiniz.

AMD Catalyst Control Center nasıl kaldırılır?

Adım #1: Bilgisayarınızdaki Ayarlar sayfasını açın.

Bilgisayarınızdaki Ayarlar sayfasını açın. Adım #2: Uygulamalar sayfasını açın.

Uygulamalar sayfasını açın. Adım #3: Uygulama ve Özellikler seçeneğine tıklayın.

Uygulama ve Özellikler seçeneğine tıklayın. Adım #4: AMD Catalyst Control Center yanındaki üç noktalı butona tıklayın.

AMD Catalyst Control Center yanındaki üç noktalı butona tıklayın. Adım #5: Kaldır seçeneğine tıklayın.

Kaldır seçeneğine tıklayın. Adım #6: Kaldırma işlemini onaylayın.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda AMD Catalyst Control Center yardımcı yazılım paketini kaldırmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Adımlarda geçen başlıklar, farklı Windows versiyonlarında değişiklik gösterseler bile benzer isimlere sahip olacaklardır.

AMD Catalyst Control Center açılmıyor sorunu nasıl çözülür?

Yöntem #1: AMD grafik sürücüsünü güncelleyin.

AMD grafik sürücüsünü güncelleyin. Yöntem #2: İşletim sisteminizi güncelleyin.

İşletim sisteminizi güncelleyin. Yöntem #3: AMD Catalyst Control Center işlemlerini durdurun.

AMD Catalyst Control Center işlemlerini durdurun. Yöntem #4: Komut İstemi taraması yapın.

Komut İstemi taraması yapın. Yöntem #5: AMD Catalyst Control Center’ı kaldırın ve yeniden yükleyin.

Yöntem #1: AMD grafik sürücüsünü güncelleyin:

AMD grafik sürücüsünü Advanced Driver Updater ile otomatik olarak güncelleyebileceğiniz gibi Aygıt Yöneticisi üzerinden de güncelleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Aygıt Yönetici sayfasında söz konusu sürücüyü bulun ve üzerinde sağa tıkladıktan sonra Güncelle seçeneğine tıklayın. Eğer bir güncelleme varsa yüklenecektir.

Yöntem #2: İşletim sisteminizi güncelleyin:

Güncel olmayan bir işletim sistemi pek çok sorun gibi AMD Catalyst Control Center açılmıyor sorununa da neden olabilir. Ayarlar sayfası üzerinden işletim sisteminizin yeni bir güncelleme alıp almadığını kontrol edebilirsiniz. Elbette en iyisi, güncelleştirmelerin otomatik olarak yüklenmesi talimatını vermenizdir.

Yöntem #3: AMD Catalyst Control Center işlemlerini durdurun:

AMD Catalyst Control Center çalıştığı sırada yanlış bir işlem yürüterek AMD Catalyst Control Center açılmıyor sorununa neden olmuş olabilir. Görev Yöneticisi sayfasını açın ve yürütülmekte olan tüm AMD Catalyst Control Center işlemlerini seçerek durdurun. Bilgisayarınızı yeniden başlattığınız zaman sorun çözülecektir.

Yöntem #4: Komut İstemi taraması yapın:

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda Komut İstemi sayfasını açın, sfc /scannow yazın ve Enter’a basın. sfc taraması olarak da anılan bu işlem, bilgisayarınızdaki tüm sürücüleri ve uygulamaları denetleyerek var olan küçük sorunları çözecektir. Bilgisayarınızı yeniden başlattığınız zaman sorunun çözülmüş olduğunu göreceksiniz.

Yöntem #5: AMD Catalyst Control Center’ı kaldırın ve yeniden yükleyin:

Eğer tüm bu yöntemleri uygulamanıza rağmen AMD Catalyst Control Center açılmıyor sorunu devam ediyorsa yukarıda anlattığımız yöntemleri uygulayarak AMD Catalyst Control Center’ı tamamen kaldırın ve daha sonra tekrar yükleyin. Doğru sürücüyü yüklediğinizden emin olun.

AMD grafik kartları ve APU’ları kontrol ve denetim için gerekli yazılım paketi AMD Catalyst Control Center nedir, ne işe yarar, nasıl indirilir ve güncellenir gibi merak edilen soruları yanıtladık. AMD Catalyst Control Center hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için AMD resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.