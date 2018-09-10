AMD, son iki senedir işlemci piyasasında ciddi şekilde rol almaya başladı. Intel'in sıklıkla başını ağrıtan firma, bu sefer tekrar ucuz ve güçlü işlemcilerle karşımızda.

Yaklaşık bir ay önce Lenovo, daha tanıtılmamış olan Ryzen işlemcilerini yanlışlıkla sitesinde göstermiş ve kısa süre sonra kaldırmıştı. Bu yanlışlıktan öğrendiğimiz kadarıyla Ryzen 5 2500X ve Ryzen 3 2300X adlı iki işlemci Lenovo'nun ThinkCenter M725 serisinde kullanılacaktı. Şimdiyse bu iki işlemci, AMD tarafından resmi olarak tanıtıldı.

AMD bazı firmalara, işlemcilerin "anında satışta" olacağına dair haber göndermiş olsa da, henüz Amazon gibi sitelere girip hemen sipariş edemiyorsunuz. Bunun sebebi ise AMD'nin bu işlemcileri sadece OEM partnerlerine satıp, onların kendi özel sistemlerini tasarlamalarını sağlamak istemesi.

Teknik Özellikler

Ryzen 5 2500X, 4 çekirdek / 8 thread'e sahipken 3.6 ila 4 GHz hızları arasında çalışıyor. Aynı zamanda 2500X, 10 MB cache'e ve 65 wattlık ısıl güç tasarımına (TDP) sahip. Ryzen 3 2300X ise 4 çekirdek / 4 thread'e sahipken 3.5 ila 4 GHz hızları arasında çalışıyor. Bu işlemci de 10 MB cache'e ve 65 wattlık TDP'ye sahip.

Yeni işlemciler önceki nesille kıyaslanınca nasıl durumda?

Ryzen 5 2500X: 4C 8T, 3.6GHz ila 4GHz, 10MB L1+L2 cache, DDR4-2933 desteği

Ryzen 5 1500X: 4C 8T, 3.5GHz ila 3.7GHz, 18MB L1+L2 cache, DDR4-2667 desteği

Ryzen 3 2300X: 4C 4T, 3.5GHz ila 4GHz, 10MB L1+L2 cache, DDR4-2933 desteği

Ryzen 3 1300X: 4C 4T, 3.5GHz ila 3.7GHZ, 10MB L1+L2 cache, DDR4-2667 desteği

Bu yeni işlemciler OEM sistem üreticilerinin 1000 dolar altı fiyat etiketlerine sahip masaüstü bilgisayarlar üretip satmasına olanak tanıyacak. Bunun gerçekleşeceğine dair ilk ipucunu ise Acer'ın Nitro N50-100 modeliyle gördük. Bu bilgisayar Ryzen 5 2500X işlemciyle, 8 GB DRR4-2666 RAM ile ve Radeon RX 580 ekran kartıyla geliyor. Acer Nitro N50-100'ün ABD satış fiyatı ise yaklaşık 900 dolar.

Gelecekte buna benzer sistemler göreceğimizden eminiz. AMD ise işlemcilerin tekil fiyatlarını açılmaktan kaçındığı için, 2300X ve 2500X'in Ryzen 3 2200G ve Ryzen 5 2400G APU'larından sonra nasıl bir fiyat/performans konumuna sahip olacağını söylemek zor.