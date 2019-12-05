Yeni AMD Radeon RX 5300M mobil GPU ile yapılan ilk benchmark testlerinin sonuçları açıklandı. Clock ve bellek kısıtlamasına rağmen AMD Radeon RX 5300M, NVIDIA GeForce GTX 1650’yi geride bıraktı.

AMD’nin giriş seviyesi Navi 14 GPU ailesinin en yeni üyesi, Radeon RX 5300M oldu. Apple bu GPU’nun 128 bit bellekli (224 GB/sn) ve 4 GB VRAM’li versiyonunu kullanacak olsa da dünyanın geri kalanı 96 bit (168 GB/sn) ve 3 GB VRAM’li versiyonuyla idare etmek durumunda.

Endüstri içindeki kaynaklardan, henüz üretimde olmayan ve AMD Ryzen 7 3750H ile Vega 10’dan güç alan Radeon RX 5300M GPU’lu sistemin benchmark sonuçları geldi. Sonuçlar oldukça başarılı.

3DMark

Örnek RX 5300M, standart 1,181 MHz değerinden daha düşük olan 1,036 MHz temel hıza ve 1,445 MHz boost hızına sahipti. Muhtemelen bu kısıtlamanın sebebi pil ömrüydü.

İlk olarak 3DMark Fire Strike’ta RX 5300M, 8872 puan almayı başardı. GTX 1650 Max-Q sahibi MSI Prestige 15 A10SC bu noktada %19 daha düşük puan alırken Dell G3 3590 (GTX 1650 kullanıyor) %8 geride kaldı. GTX 1650’nin daha yüksek clock ve VRAM’e rağmen geride kalması dikkat çekti. MSI Alpha 15 ve RX5500M ise %15 daha başarılı oldu.

Yalnızca Fire Strike grafik skoruna baktığımızda ise RX 5300M’in 10.306 puan topladığını görüyoruz. Bu da GTX 1650 Max-Q’dan %33, standart GTX 1650’den de %11 daha yüksek sonuç demek. RX 5500M ise %14 daha başarılı olmayı başardı.

3DMark 11

Bu karşılaştırmada ise GTX 1650 versiyonları aradaki farkın çok da açılmasına izin vermedi. RX 5300M, GeForce GTX’ 1650 Max-Q’dan yalnızca %2 daha başarılı olurken standart GTX 1650’yi ise ancak burun farkıyla geçebildi. RX 5500M ise 5300M’den %12 daha başarılı oldu.

RX 5300M, GPU skorunda 14.265 puan aldı ve GTX Max-Q’yu %24 ile, GTX 1650’yi ise %8 ile geride bırakmayı başardı. RX 5500M ise küçük kardeşinden %24 daha iyi performans gösterdi.

AMD Radeon RX 5300M, firmanın Navi serisindeki en düşük özelliklere sahip versiyonu. Teknik olarak RX 5500M’in biraz daha küçük versiyonu olan bu GPU, AMD’nin Navi 14 ile güç tasarrufu konusunda geldiği noktanın en iyi örneklerinden birisi. RX 5300M, NVIDIA GeForce GTX 1650 serisinin kusursuz bir alternatifi gibi duruyor ve yakın gelecekte pek çok bilgisayar üreticisi tarafından kullanılmaya başlayabilir.

Testler her zaman için bütün gerçeği göstermez, haliyle donanımın gerçek cihazlarda ya da oyunlarda performansı farklı olabilir. Yine de elimizdeki verilere göre GTX 1650 ile GTX 1660 Ti Max-Q arasında performansı olan bir sistemle karşılaşabiliriz.