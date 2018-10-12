AMD, RX 580 GPU'larında Call of Duty: Black Ops 4 oyununda performans artışını hedefleyen yeni sürücüsünü yayınladı.

AMD, Call of Duty: Black Ops 4 için optimize edilmiş ve Windows 10 Ekim 2018 güncellemesine resmi destek sunan yeni AMD Radeon Adrenalin 18.10.1 sürücüsünü yayınladı. Yeni sürücü, Radeon RX 580 (8GB) GPU’larında Call of Duty: Black Ops 4’ü 1080p çözünürlükte oynarken %6’lık bir performans artışı sağlıyor. RX 580 GPU’ları ise yine bu oyunda %5’lik bir performans artışı yakalıyor.

Düzeltilen Sorunlar

HDMI Ses Sürücüleri Radeon Software yüklemesinde bazen yükseltilememesi.

Fortnite’ın efekt kalitesi Yüksek veya Epik seviyeye ayarlandığında ışıklandırma bozulmaları yaşaması.

18.8.1’den daha eski sürümlerde Radeon Software yükseltmesi yapılırken 16’dan fazla çekirdekli işlemcilere sahip bilgisayarlarda beklenmeyen yeniden başlatmalar olması.

Çoklu GPU sistem ayarlarında Sea of Thieves oyununda titreyen dokular görülmesi.

Bilinen Sorunlar