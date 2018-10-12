AMD, RX 580 GPU'sunda Performans Artışı Sağlayan Yeni Sürücüsünü Yayınladı

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AMD, RX 580 GPU'larında Call of Duty: Black Ops 4 oyununda performans artışını hedefleyen yeni sürücüsünü yayınladı.

AMD, Call of Duty: Black Ops 4 için optimize edilmiş ve Windows 10 Ekim 2018 güncellemesine resmi destek sunan yeni AMD Radeon Adrenalin 18.10.1 sürücüsünü yayınladı. Yeni sürücü, Radeon RX 580 (8GB) GPU’larında Call of Duty: Black Ops 4’ü 1080p çözünürlükte oynarken %6’lık bir performans artışı sağlıyor. RX 580 GPU’ları ise yine bu oyunda %5’lik bir performans artışı yakalıyor.

Düzeltilen Sorunlar

  • HDMI Ses Sürücüleri Radeon Software yüklemesinde bazen yükseltilememesi.
  • Fortnite’ın efekt kalitesi Yüksek veya Epik seviyeye ayarlandığında ışıklandırma bozulmaları yaşaması.
  • 18.8.1’den daha eski sürümlerde Radeon Software yükseltmesi yapılırken 16’dan fazla çekirdekli işlemcilere sahip bilgisayarlarda beklenmeyen yeniden başlatmalar olması.
  • Çoklu GPU sistem ayarlarında Sea of Thieves oyununda titreyen dokular görülmesi.

Bilinen Sorunlar

  • Windows 10 Ekim 2018 güncellemesiyle sistem ayarlarında Radeon Overlay kullanırken bazı kullanıcıların arada bir stabilite problemleri yaşanması veya oyunların aniden kapanması.
  • Microsoft Office uygulamalarının ekranda sürüklenirken kasması veya titremesi.
  • Radeon RX Vega Series grafik ürünlerinin sistem boştayken hafıza kullanımında artış yaşaması.
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Kaynak : https://wccftech.com/amd-releases-amd-radeon-adrenalin-18-10-1-driver-offering-faster-performance-in-black-ops-4-for-rx-580-vega-64-gpus/
Etiketler: amd, Call of Duty: Black Ops 4, amd rx 580
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