AMD, Call of Duty: Black Ops 4 için optimize edilmiş ve Windows 10 Ekim 2018 güncellemesine resmi destek sunan yeni AMD Radeon Adrenalin 18.10.1 sürücüsünü yayınladı. Yeni sürücü, Radeon RX 580 (8GB) GPU’larında Call of Duty: Black Ops 4’ü 1080p çözünürlükte oynarken %6’lık bir performans artışı sağlıyor. RX 580 GPU’ları ise yine bu oyunda %5’lik bir performans artışı yakalıyor.
Düzeltilen Sorunlar
- HDMI Ses Sürücüleri Radeon Software yüklemesinde bazen yükseltilememesi.
- Fortnite’ın efekt kalitesi Yüksek veya Epik seviyeye ayarlandığında ışıklandırma bozulmaları yaşaması.
- 18.8.1’den daha eski sürümlerde Radeon Software yükseltmesi yapılırken 16’dan fazla çekirdekli işlemcilere sahip bilgisayarlarda beklenmeyen yeniden başlatmalar olması.
- Çoklu GPU sistem ayarlarında Sea of Thieves oyununda titreyen dokular görülmesi.
Bilinen Sorunlar
- Windows 10 Ekim 2018 güncellemesiyle sistem ayarlarında Radeon Overlay kullanırken bazı kullanıcıların arada bir stabilite problemleri yaşanması veya oyunların aniden kapanması.
- Microsoft Office uygulamalarının ekranda sürüklenirken kasması veya titremesi.
- Radeon RX Vega Series grafik ürünlerinin sistem boştayken hafıza kullanımında artış yaşaması.