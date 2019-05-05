AMD, Yol Haritasından Üçüncü Nesil Threadripper'ı Çıkardı

AMD, masaüstü sunucu işlemcileri olan Threadripper'i birinci çeyrek kazanç raporundaki yol haritasından çıkarttı.

AMD'nin kullanıcılar tarafından büyük bir heyecanla beklenen Ryzen 3000 serisi işlemcileriyle birlikte sunucu işlemcileri olan Threadripper'i bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürmesi bekleniyordu. Ancak, son teknoloji masaüstü Threadripper işlemcilerinin piyasaya sürülmesi hakkında kuşkular oluşmaya başladı. Çünkü AMD, bu işlemcileri birinci çeyrek kazanç raporunda paylaştığı yol haritasından çıkardı. Daha önce Ryzen 3000'in yanı sıra Threadripper 3000 de bulunurken şimdi sadece Ryzen 3000 için yıl ortasında ifadesi yer alıyor.

AMD'nin bu değişikliği sessiz sedasız gerçekleştirmesi kullanıcılar tarafından kafa karışıklığına yol açtı. Tasarım açısından EPYC Rome veri merkezi işlemcileri ile benzerlik gösteren Threadripper 3000 hakkında şirketin ne gibi düşüncelerinin olduğu veya herhangi bir sorunun yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor. Bununla birlikte AMD, Rome işlemcilerin planlandığı gibi çalıştığını ve ikinci çeyrekte sınırlı miktarda piyasaya sürüleceğini onayladı.

Threadripper, Ryzen ve Epyc Rome aynı 7nm hesaplama yongalarını kullanıyorlar. Rome, en üstte konumlandırılırken Threadripper, iyi voltajlarda yüksek saat hızları sağlayan çiplere sahip. Ryzen ise en alt klasmanı temsil ediyor.

Threadripper soketi TR4, 2017'den beri bir güncelleme görmedi ve hala X399 yonga setini kullanıyor. Hali hazırda kullanılan X399, oldukça iyi olabilir ancak AMD'nin Threadripper 3000'de bir güncelleme yapması olası. Fakat Threadripper için çıkacak yeni bir yonga seti hakkında herhangi bir haber ya da sızıntı ortaya çıkmadı. Buna göre kullanıcıların Threadripper 3000 için bir süre daha beklemesi gerekebilir.