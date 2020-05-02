AMD CEO'su Su: Premium CPU Pazar Payımız %50'nin Üstünde

İşlemci denildiğinde akla ilk olarak Intel geliyor. Şirket, CPU pazar payında önemli bir üstünlüğe sahip olsa da AMD, Ryzen işlemcileriyle bu farkı eritmeye başladı. AMD CPU’larının satış rakamları giderek artıyor.

AMD CEO’su Dr. Lisa Su, son hissedarlar toplantısında Ryzen CPU’ların dünya genelinde premium segmentteki işlemci satışlarının %50’sini karşıladığını söyledi. Bu rakam, dünya genelindeki perakende satış mağazalarından gelen istatistiklerle oluşturuldu. Ryzen’in bu kadar öne çıkmasının sebebi ise etkileyici performansı, verimliliği ve fiyatı oldu.

Özellikle 3. nesil Ryzen CPU’ların çıkmasıyla birlikte Intel rekabette geriye düşmeye başladı. AMD CPU’ları sadece satışlarda üstünlük kurmak ve önerilen donanımlar arasına girmekle kalmadı, ayrıca büyük perakende satıcılarındaki toplam satışların yaklaşık %90’ını karşıladı.

AMD CPU’larının satış başarısı

Dr. Lisa Su, AMD’nin 2020 1. çeyrek toplantısında “Masaüstünde en son çıkan Ryzen 3000 ve bir önceki nesil olan Ryzen 2000 işlemci ailelerinin talebi oldukça güçlüydü. Her ikisi de büyük perakendecilerin en çok satanlar listesinde yer almaya devam ediyor ve dünya genelinde büyük e-pazarlama sitelerindeki premium segment işlemci satışlarının %50’sinden fazlasını oluşturuyor” dedi.

AMD’nin 3. Nesil Ryzen CPU’ları, Amazon’da en çok satan ilk 10 CPU’nun 9’unu oluşturuyor. Şirketin burada en çok satılan işlemcisi 162 dolarlık fiyatıyla Ryzen 5 3600 oluyor ve onu sekiz çekirdekli Ryzen 7 3700x takip ediyor. Şirketin, ülkemizde yaklaşık 3.950 TL’ye satılan Ryzen 9 3900X CPU’su ise dördüncü sırada bulunuyor.

İşin ilgi çeken noktalarından bir tanesi ise AMD 2. nesil Ryzen CPU’larının da %50’lik pazar payında oldukça büyük bir role sahip olması. 6 çekirdek 12 iş parçacıklı AMD Ryzen 5 2600x ve 8 çekirdek 16 iş parçacıklı Ryzen 7 2700X, fiyatları sayesinde oldukça başarılı satış rakamlarına ulaşmayı başardı. ABD’de 99 dolara satılan 2600x, ülkemizde 1.207 TL’ye; 129,99 dolara satılan 2700X ise 1.955 TL’ye satılıyor.

Avrupa Donanım Birliği (European Hardware Association), teknoloji tutkunların yaklaşık %60’ının Intel yerine AMD CPU’larını tercih ettiğini söyledi. Ayrıca AMD kullanıcılarının çok büyük bir çoğunluğu AMD Radeon yerine NVIDIA grafik kartlarını tercih ediyor. Almanya’daki en büyük teknoloji perakendecisi olan Mind Factory, Ryzen 5 3600 CPU’ların çıkışından bu yana 50 bin adet satıldığını dile getirdi.

Ingebor’un mart ayını kapsayan istatistiklerine göre AMD CPU’ları; perakendecinin satışlarının %88’ini, gelirinin %84’ünü oluşturmayı başardı. Aynı rakamlar Intel tarafında %12 ve %16 olarak kaldı. Nisan ayında ise AMD’nin dominantlığı daha da arttı. Şirketin CPU’ları; satışların %89’unu, gelirin ise %85’ini oluşturdu. Intel için bu oranlar %10 ve %15’te kaldı. Şirketin CPU’larının başarılı satış rakamları anakart satışlarına da yansıdı. Intel, 375 adet anakart satarken AMD 2.660 adet satış yapmayı başardı.

Ayrıca bunlara ek olarak CPUbenchmark’ın dünya genelindeki en son CPU pazar payları istatistikleri de yayınlandı. AMD’nin yavaş yavaş ancak kararlı bir şekilde Intel’in pazar payını yemeye başladığı görülüyor. %50-50’lik pazar payı bölüşmesine çok da fazla kalmadığı görülüyor.

Bu sene içerisinde onaylanan Zen 3 tabanlı Ryzen 4000 masaüstü CPU’larının çıkmasıyla birlikte Ryzen’in üçüncü ve ikinci nesil donanımlarında daha da büyük indirimler görülmeye başlanacak ve bu da AMD’nin pazar payını daha da artırmasını sağlayacak.