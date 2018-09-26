AMD, Yılın Son Çeyreğinde CPU Pazarında Büyük Başarı Kazandı

Bu yılın başlarında AMD'nin işlemci satışlarından büyük kar elde edip piyasaya adam akıllı geri döndüğünü biliyoruz. Yeni bir rapor ise yonga üreticisinin masaüstü CPU piyasasında %30'luk bir pay elde etmiş olabileceğini ortaya koydu.

DigiTimes isimli siteden edinilen bilgilere göre AMD, bu senenin son çeyreğinde masaüstü işlemci piyasasında %30'luk bir pay sahibi. Bu duruma fayda eden kaynaklardan biri de AMD'nin TSMC'ye 7 nanometrelik yongalar üretmek için yetişmeye çalışması sürecinde kazandığı momentum.

Daha önceki yazılarımızda bahsettiğimiz üzere AMD'nin daha fazla işlemci üretip satmaya başladığını biliyoruz. Intel'in de birkaç senedir 10 nanometrilik yongalar üretme sözü vermesine rağmen halen 14 nanometrede kalması da AMD'nin daha fazla pazar payı edinme yolunu açıyor.

Bu arada söylemeden geçmeyelim: Intel'in 10 nanometrelik Cannon Lake serisi işlemcilerinin 2019'un ilk yarısından önce piyasaya çıkmayacağından emin gibiyiz. İşlemcilerin 2016 yılında çıkması planlanıyordu.

Tedarik Fırtınası

Intel'in son zamanlarda yaşadığı tedarik sorunlarının stok problemlerine yol açtığını ve bu yüzden fiyatların da artmasına neden olduğunu tüm bu bahsettiğimiz şeylere eklediğimizde AMD Ryzen işlemcilerinin çok satması şaşılacak bir durum değil.

DigiTimes'ın da belirttiği gibi, hazır masaüstü bilgisayar üreticileri de Intel yerine AMD seçmeye başladı. ASUS, MSI, Gigabyte ve ASRock gibi firmalar da AMD yongalarını taşıyan cihazların sevkiyatını artırdı. Böylece üçüncü çeyrekteki kullanım oranının üstüne yüzde 20'lik bir artış daha gerçekleşti.

AMD'nin pazarda daha rekabetçi bir şirket haline gelmesi elbette son kullanıcının yararına olacaktır. Bunun böyle devam etmesini umuyoruz.