Karıncalarla ilgili ilginç araştırma! Florida marangoz karıncaları yaraları keserken, Matabele karıncaları özel salgılarla iyileştiriyor.

Karıncalar yaralı arkadaşlarının enfeksiyonları tedavi edebiliyorlar. Evet, doğru okudunuz; bazı karıncalar, "cerrah" yetenekleri sergiliyor! Bilim insanları, karıncaların tedavi yöntemleri üzerine yaptıkları araştırmada, hayvanlar aleminde ampütasyonun ilk örneklerini gözler önüne serdi.

Bu keşif ile birlikte karıncaların yaralı arkadaşlarına sağladıkları tedavi desteğinin ne kadar etkileyici olduğunu görüyoruz. Karıncaların bu benzersiz doğasına şaşırmamak elde değil!

Florida Marangoz Karıncaları Yaralı Arkadaşlarının Bacaklarını Kesiyor!

Florida marangoz karıncaları (Camponotus floridanus), yaralı yuva arkadaşlarının bacaklarını keserek tedavi ediyor. Florida marangoz karıncalarının, diğer karıncalarla kavgalarda yaralanma eğiliminde olmaları bilinse de, yaraları tedavi etmek için gerekli özel bezlere sahip olmadıkları için bu yöntemi kullanıyorlar.

Bilim insanları, Matabele karıncalarının ise yaralı arkadaşlarını yuvalarına taşıyıp yaralarını yaladığını gözlemledi. Sahra Altı Afrika'da devasa koloniler halinde yaşayan bu karıncalar, termit avlanmaları sırasında sıkça ağır yaralanmalara maruz kalıyor. Yaralarını tedavi ederken, 50'den fazla yara iyileştirici bileşen içeren özel bir madde salgılıyorlar. Florida marangoz karıncaları yaralı arkadaşlarının bacaklarını keserek tedavi ederken, Matabele karıncaları ise enfekte yaraları bu özel salgıyla iyileştiriyor.