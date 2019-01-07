Amerikalı Operatör Sprint, 5G İçin Samsung'la Anlaştı

Gün geçmiyor ki yeni bir 5G haberi daha duymayalım. 4G'nin modası çoktan geçti ve Amerikalı operatörlerden Sprint de yeni modayı erken yakalayanlardan olmak için Samsung'la anlaşmış durumda.

Amerikalı bir operator olan Sprint’in 5G uyumlu ilk telefonu bu yaz başında çıkacak. Söylenilen telefonun Samsung tarafından yapılacak olan Galaxy Note 10 olacağı tahmin ediliyor. Detaylar kesin olmasa da dual bağlantı modunda hem LTE hem de 5G olarak bağlantı kurabilecek. Cihazla alakalı daha fazla bilgi, cihazın ortaya çıkış tarihi yaklaştıkça netleşecektir.

5G ile ulaşılabilecek hızlarla alakalıysa “HD filmler dakikalar içerisinde değil saniyeler içerisinde indirilebilecek” haricinde başka net bir bilgi verilmedi.

Sprint ve Samsung arasındaki iş birliği, geçtiğimiz Aralık ayının başından beri biliniyor. Sprint fırsatı kaçırmamış ve diğer operatörlerden önde olmak için ortaya çıkan bu yeni teknolojiyi hemen değerlendirmiş.

Samsung, dört veya beş farklı Galaxy Note 10 modeli çıkaracak. Eğer çıkan haberler spekülasyon değilse yeni çıkacak Note 10’lar tam bir canavar olacak. 12GB RAM ve 1TB dahili depolama alanı sunacak olan telefon, yapay zeka ile güçlendirilmiş 8 çekirdekli Snapdragon 855 SoC işlemciye sahip olacak.

5G kesinlikle muhteşem olacak bundan şüphemiz yok. Ama kullanımı iyice yaygınlaşana kadar ve teknoloji ilerleyene kadar bazı kötü noktaları da olacak. Bunlardan bazıları, donanımın çok fazla yer kaplaması ve ısınma sorunları olacak. Ne kadar kaliteli bir operatör ve telefon üreticisi olursa olsun, bu teknolojinin ilk kullanıcıları çok fazla memnun kalmayabilir.