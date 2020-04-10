Hollandalı Hardt Hyperloop isimli bir girişim, Amsterdam ve Avrupa illeri arasındaki yolculuk için yeni bir hyperloop sistemi geliştirdi. Şirketin geliştirdiği araç, saatte neredeyse 1.000 km/sa hıza ulaşabiliyor.

Günümüzde bir noktadan başka bir noktaya gidebilmek için çeşitli ulaşım araçları kullanıyoruz. Bu araçların bir kısmı maalesef doğaya zarar verirken henüz azınlıkta olan bir kısımsa doğaya zarar vermiyor. Ayrıca her bir aracının kendine has eksi bir yanı oluyor ve bu da tercihleri etkileyebiliyor.

Bugünlerdeyse Avrupa’da ilginç ve gelecekten gelmiş gibi görünen bir ulaşım yöntemi konuşuluyor. Otomobillerden daha güvenli, çevreye uçaklardan daha az zarar veren ve karada trenlerden daha hızlı gidebilecek bu ulaşım aracına ‘hyperloop’ ismiyle hitap ediliyor.

Saatte 1.000 kilometre hızla seyredebilecek:

Hollanda’nın kuzey bölgesi için yapılan planlarda Amsterdam’ın diğer Avrupa şehirlerine bağlanması adına yeni bir ulaşım aracı düşünülüyor. Bu ulaşım aracı az önce bahsettiğimiz hyperloop olacak gibi görünüyor. Araç, fikir anlamında tam olarak gelecekten gelmişe benziyor.

Amsterdam’ı diğer Avrupa şehirlerine bağlayacak ve çok daha hızlı ulaşım imkânı sunacak olan hyperloop, gelişmiş manyetik teknolojisi sayesinde çok yüksek hızlarda seyredebiliyor. Araç, havasız bir tüp içerisinde neredeyse 1.000 km/sa hıza ulaşabiliyor. Elbette bu durum, aracın içinde hareket edeceği tüpün havasız olmasıyla mümkün oluyor.

Hardt Hyperloop tarafından yapılan çalışmaya göre sistem; Amsterdam’dan Paris’e, Brüksel’e, Düsseldorf’a veya Frankfurt’a birkaç saatlik yolculuk sürelerinin yalnızca dakikalara inmesini sağlayabiliyor. Yani günümüzde var olan ülke sınırları, hyperloop sayesinde çok daha şeffaf bir hâle gelebiliyor.

Aracın hızına örnek vermek gerekirse Amsterdam’dan Paris’e trenle 3 saat süren yolculuk, yalnızca 90 dakika içinde tamamlanabilecek. Bununla birlikte Brüksel’e gidiş, yalnızca yarım saat sürecek. Ayrıca hyperloop, doğaya zarar vermemekle birlikte zarar veren yöntemlerin de etkisini azaltabilecek.

Araştırmaya göre Amsterdam ve diğer Avrupa ülkeleri arasında yapılacak yolculuklarda bu aracın kullanılması sonucunda uçak seyahatleri tercih edilmeyecek. Böylece talep azaldığından dünyanın en yoğun havalimanlarından birisi olan Schiphol’den daha az uçak kalkacak ve hava daha az kirlenecek.

Hyperloop fikrini ortaya atan ve çalışmalar gerçekleştiren Hardt Hyperloop, 2013 yılında hyperloop fikrini ilk ortaya atan Elon Musk tarafından düzenlenen bir yarışmada birinci olmuştu. Girişimin birinci olduğu yarışma 2017 yılındaki uluslararası hyperloop yarışmasıydı.