Android 11'de Arka Plan Uygulamaları 'Dondurulabilecek'

Android 11 için yeni bir özelliğin varlığı ortaya çıktı. Bu özellik, arka planda kendi kendine çalışan uygulamaların dondurulmasını sağlıyor. Bu sayede Android 11 kullanıcıları, çok daha uzun kullanım süreleri ile karşılaşacaklar gibi görünüyor.

Akıllı telefonların en büyük sorunlarından bir tanesi bataryalar. Gelişen teknolojiler, batarya kapasitelerinin artışlarını bir zorunluluk haline getiriyor ancak telefonların genel yapısı, batarya kapasitelerinin belirli bir seviyenin üzerine çıkmasına pek de imkan tanımıyor. İşte bu noktada yazılım destekleri devreye giriyor ve Google, Android 11'le çalışacak telefonlar için yeni bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor gibi görünüyor.

Google'ın Android 11 için hazırladığı yeni özellik, ilk olarak Pixel 3 sahibi bir Reddit kullanıcısı tarafından fark edildi. Ardından da XDA platformu yetkilileri, böyle bir özelliğin gerçekten de var olduğunu ve hatta bazı Pixel 4 cihazlarda aktifleştirildiğini açıkladılar. Android 11 işletim sisteminin dağıtımına başlanmasıyla birlikte pek çok cihaz, bu özelliğe kavuşacak.

Android 11'in yeni özelliği, arka plandaki uygulamaları "donduruyor"

Google'ın Android 11 için hazırladığı yeni özellik, önbelleğe alınmış bir uygulamanın arka planda dondurulmasını sağlıyor. Bu sayede dondurulmuş uygulama, CPU döngüsü içine girmiyor ve boşu boşuna batarya tüketimine yol açmıyor. Bunun telefondaki tüm uygulamalar için yapılabileceğini varsayarsak, Android telefonların kullanım sürelerinin ciddi anlamda artacağını söyleyebiliriz.

Aslına bakacak olursak bu özellik, Android 11'in ikinci beta sürümünde kendini göstermişti. O dönemlerde kaynak kodlarda yer alan özellik, artık kullanıma sunulmuş gibi görünüyor. Reddit kullanıcısı tarafından aktarılan bilgilerde, söz konusu özelliğin varsayılanda açık olarak geldiği belirtiliyor. Ancak dileyen kullanıcılar, bu özelliği kapatarak normal kullanıma devam edebiliyorlar.

Bu özellik, amiral gemisi Android telefon kullanıcıları için pek de tercih edilecek gibi görünmüyor. Çünkü bu tür bir özellikle dondurulan bir uygulama, yeniden açılmak istendiğinde zaman alabilir. Ancak özellikle de bütçe dostu ya da orta segment cihaz kullanan tüketiciler, uygulamaları dondurarak daha uzun kullanım sürelerine ulaşabilecekler gibi görünüyor. Özelliğin tüm detayları ve sunduğu avantajlar, Android 11'in destekleyen cihazlarda sunulmasıyla gün yüzüne çıkacak.