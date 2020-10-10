OnePlus 8 ve 8 Pro İçin OxygenOS 11 Yayınlandı

Son dönemlerin en dikkat çeken akıllı telefon üreticilerinden OnePlus, OnePlus 8 ve 8 Pro modelleri için Android 11 tabanlı OxygenOS 11 güncellemesini yayınladı. Güncellemeyle birlikte gelen yeniliklere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Çinli teknoloji üreticisi OnePlus, Android 11 tabanlı yeni arayüzü OxygenOS 11'i bir süredir test ediyordu. Geliştirici önizlemeleri ve beta programlarının ardından şirket, kararlı sürümü bu yılın başlarında piyasaya sürülen OnePlus 8 ve 8 Pro amiral gemisi modelleri için yayınladı.

OxygenOS 11 güncellemesi, ilk olarak OnePlus 8 ailesi için sunulurken eski modellerin ise biraz daha beklemesi gerekiyor. Öte yandan önümüzdeki haftalarda tanıtılacak olan OnePlus 8T modelinin ise kutusundan doğrudan Android 11 tabanlı OxygenOS 11 kullanıcı arayüzü ile çıkacağı biliniyor.

OxygenOS 11 neler sunuyor?

OxygenOS 11'in kararlı sürümünün OnePlus 8 ve 8 Pro için yayınlandığını OnePlus forumlarından duyuran geliştirici ekip, yazıda güncelleme notlarına da yer verdi. Buna göre OxygenOS 11 ile gelen yenilikler şu şekilde:

Sistem

Yeni kullanıcı arayüzü görsel tasarımı, çeşitli ayrıntı optimizasyonları ile size daha rahat bir deneyim sunar.

Yepyeni hava durumu kullanıcı arayüzü, gün doğumu ve gün batımı arasında dinamik geçişleri destekler.

Bazı üçüncü taraf uygulamalarda optimize edilmiş kararlılık ve iyileştirilmiş kullanıcı deneyimi.

Oyun Alanı

Fnatic modunun kullanışlı anahtarları için yeni eklenen oyun araçları kutusu. Artık üç bildirim yöntemi seçebilirsiniz: Yalnızca metin, uyarı ve engelleme.

Instagram ve WhatsApp için yeni eklenen küçük bir pencerede hızlı yanıt özelliği. (Oyun modunda ekranın sağ / sol üst köşelerinden aşağı kaydırarak etkinleştirin)

Yeni eklenen yanlış dokunma önleme özelliği. Etkinleştirin, ekranın üstünden aşağı kaydırın, tıklayın ve bildirim çubuğu çıkacak.

Ortam Ekranı

Her zaman açık ortam ekranı işlevi eklendi, özel program / tüm gün seçeneği dahil. (Ayarlamak için: Ayarlar > Ekran > Ortam Ekranı)

Parsons School of Design ile ortak geliştirilen Insight saat stili eklendi. Bu stil, telefon kullanım verilerine göre değişecek. (Ayarlamak için: Ayarlar > Özelleştirme > Saat Stili)

10 yeni saat stili eklendi. (Ayarlamak için: Ayarlar > Özelleştirme > Saat Stili)

Karanlık Mod

Karanlık Mod için kısayol tuşu eklendi, etkinleştirmek için hızlı ayarı aşağı çekin.

Özelliği otomatik olarak açabilir ve zaman aralığını özelleştirebilirsiniz. (Ayarlamak için: Ayarlar > Ekran > Karanlık Mod > Otomatik olarak aç > Gün batımından gün doğumuna kadar otomatik olarak etkinleştir / Özel zaman aralığı)

Zen Modu

5 yeni tema ve daha fazla zamanlama seçeneği eklendi.

Zen Moduna Grup özelliği eklendi, artık arkadaşlarını davet edebilir ve Zen Modunu birlikte etkinleştirebilirsiniz.

Galeri

Hikâye işlevi desteklenir, galerideki fotoğraflar ve videolar ile otomatik olarak haftalık videolar oluşturur.

Yükleme hızı optimize edildi ve görüntü ön izlemesi artık daha hızlı.

Diğer

Masaüstündeki widget kaybolabilir. Şu şekilde ayarlanabilir: Masaüstünde uzun basın, "Widget" – "Ayarlar" – Widget'ı seçin.

OxygenOS 11 güncellemesi, bazı cihazlarda 2,8 GB'ın üzerinde dosya boyutuna sahip. Şirket, şu anda güncellemeyi aşamalı olarak sunuyor ve büyük bir sorun çıkmazsa ürün yazılımı ilerleyen günlerde daha geniş bir kitleye sunulacaktır. Bu noktada cihazınızın güncellemeyi alıp almadığını manuel olarak kontrol edebilirsiniz.