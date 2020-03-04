Geçtiğimiz hafta ilk geliştirici önizlemesi yayınlanan Android 11’in yeni bir özelliği daha keşfedildi. Google’ın yeni nesil işletim sistemi, telefonun kablosuz şarj cihazına yanlış yerleştirilmesi halinde kullanıcıları uyarıyor.

İlk olarak 2015 yılında mobil dünyaya merhaba diyen kablosuz şarj teknolojisi, bugün akıllı telefonlar arasındaki rekabette en belirleyici unsurların başında geliyor. Google da bundan yola çıkarak, kablosuz şarj deneyimini bir miktar da olsa iyileştirmek için Android 11'de kablosuz şarj ile ilgili yeni bir özellik sunacak.

Jotafett adındaki bir Reddit kullanıcısı, Android 11’in geliştirici önizlemesinde, bir akıllı telefonun kablosuz bir şarj standına yanlış yerleştirilmesi durumunda kullanıcıları uyaran ve onlara bu konuda yardımcı olan yeni bir özelliğin olduğunu keşfetti.

Kablosuz şarj cihazlarının giderek yaygınlaşmaya başladığını düşündüğümüzde, Google’ın yeni nesil işletim sisteminde böyle bir yeniliğe yer vermesi oldukça önemli. Yalnızca Pixel cihazları ile sınırlı tutulan Android 11’in ilk geliştirici önizlemesi, yerleşik ekran kaydedici, karanlık mod zamanlaması, video sırasında bildirimleri yok sayma, uçak modunda Bluetooth kullanımı ve uygulamalara tek seferlik erişim izni verme gibi daha pek çok yenilik sunuyor.