Android 11'in Kullanıcı Gizliliğini Artıracak Yeni Özelliği

Bir geliştirici, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Android 11 3. geliştirici önizlemesinde kullanıcı gizliliğini artıracak yeni bir özellik tespit etti. Özellikle birlikte Android, bir süredir kullanılmayan uygulamalar için verilen bazı izinleri iptal edebilecek.

Teknoloji devi Google, önümüzdeki aylarda erişime açılacak Android 11’in 3. geliştirici önizlemesini geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. Bir önceki sürüme kıyasla pek çok değişikliğin yer aldığı bu sürümün neler sunduğunu buradaki yazımızda sizlere aktarmıştık. Şimdiyse bir geliştirici, en güncel sürümde uygulama izinlerinin otomatik olarak iptal edildiğini tespit etti.

Bu özellikle birlikte işletim sistemi, bir süredir kullanılmayan uygulamaları tespit edip bu uygulamaların izinlerini otomatik olarak iptal edebilecek. Kullanıcı gizliliğini artırmak için tasarlanmış bunun gibi önizleme özelliklerinin nihai sürümde yer almayacağını unutmamanız gerektiğini belirtelim zira Google, Android 11’i halka açık bir şekilde paylaşmadan önce özellikte birtakım değişiklikler yapabilir veya tamamen kaldırabilir.

Yeni özellik, birkaç ay kullanılmayan uygulamaların izinlerini otomatik olarak iptal ediyor:

Şu anda 3. geliştirici önizlemesinde cihaza yüklenen her uygulamanın ayarlarında ‘otomatik iptal izinleri’ yer alıyor. Bu özelliği açmak için genel bir ayar bulunmuyor ve varsayılan olarak kapalı durumda geliyor. Özelliği aktif hâle getirmek içinse ayarlardan ‘Uygulama İzinleri’ sekmesine gitmek ve her uygulama için teker teker ‘İzinleri Otomatik Olarak İptal Et’ seçeneğini açmak gerekiyor.

Bu özelliği aktif hâle getirdiğinizde Android, uygulama birkaç ay boyunca kullanılmazsa bu uygulamanın izinlerini otomatik olarak iptal edebilecek. Bu noktada özelliğin aktif hâle getirildiği uygulama, izinlerin iptalini etkinleştirmek için gereken süre boyunca kullanılmazsa yalnızca bazı izinler (hepsi değil) otomatik olarak kaldırılacak.

Yeni özelliğin eksik kaldığı bazı noktalar mevcut:

Geliştiricilerin yeni özelliği eleştirdiği birkaç haklı nokta bulunuyor. Bu noktaların başındaysa özelliğin, her uygulama için tek tek aktifleştirme gereksinimi geliyor. Böyle bir durumda çoğu Android kullanıcısı, muhtemelen bu özelliğin farkına bile varmayacaktır. İkinci olarak Google’ın tanımladığı zaman aralığı da geliştiricilerin eleştirdiği bir diğer nokta.

Son eleştiriye gelecek olursak özellik, yalnızca bazı izinleri kaldırıyor. Bu durumsa kullanıcı gizliliğinin tam olarak sağlanmadığı anlamına geliyor. Yazımızı noktalamadan önce özelliğin şimdilik geliştirme aşamasında olduğunu, Google’ın Android 11’le birlikte bu özelliği daha işlevsel hâle getirebileceğini tekrardan hatırlatalım.