Android'le Çalışan 4G Destekli Aynasız Fotoğraf Makinesi

Akıllı telefonların kompakt fotoğraf makineleri üzerindeki etkisini kırmak isteyen Yongnuo YN450, Android işletim sistemi ile kolay bir kullanım sunarken 4G desteği ile de anında paylaşım imkanı sağlıyor.

Günümüzde kompakt fotoğraf makinelerine olan ilginin fazlasıyla azaldığını söyleyebiliriz. Zira ortalama bir amiral gemisi, bir kompakt fotoğraf makinesinden daha yüksek kalitede fotoğraflar çekebiliyor. Peki kullandığınız fotoğraf makinesi Android işletim sistemi ile çalışıyor ve 4G bağlantısı ile çektiğiniz fotoğrafları anında sosyal medyada paylaşmanıza izin veriyorsa?

Yongnuo YN450 aynasız fotoğraf makinesi, değiştirilebilir lens yuvası sayesinde çektiğiniz fotoğrafların kalitesini taktığınız lens ve fotoğrafçılık yetenekleriniz ile sınırlıyor. Pek çok kompakt fotoğraf makinesi kullanıcılara bu özellikleri sunabilir. Yongnuo YN450’nin diğerlerinden farkı tam olarak ne?

Yongnuo YN450, arkasında Full HD çözünürlükte 5 inçlik bir ekrana sahip ve bu ekranda sizi Android işletim sistemi karşılıyor. Daha da önemlisi Yongnuo YN450, 4G/3G mobil veri, Wi-Fi ve GPS desteğine sahip. Bu sayede Yongnuo YN450 ile çektiğiniz fotoğrafları kablosuz bağlantı ile anında sosyal medyada paylaşabiliyorsunuz.

4K 30fps video kaydı destekleyen Yongnuo YN450, gövdesinin altında 4000 mAh gibi devasa bir pile sahip. 3GB RAM kapasitesi bulunan cihazın 32GB dahili depolama alanı ve tabiki MicroSD kart desteği bulunuyor. Ayrıca cihazda stereo ses kaydı için çift hoparlör ve selfie çekimleri için 8MP’lik bir ön kamera da yer alıyor.