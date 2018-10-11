İki nokta üst üste kapa parantez ile başlayan yolculuğun sonu hareketli emojiler olmuştu. Şimdi, Android 5.0 ve daha üstü cihazlar da bu noktaya erişebilecek.

Her şey, 1982 yılında ilk emoticon olan :) ile başladı. Onu önce simgeleştirilmiş, sonra da üç boyutlu hale getirilmiş emojiler izledi. Şimdi ise Apple'ın Animoji, Samsung'un AR Emoji ve Xiaomi'nin MiMoji gibi gelişmiş teknolojileri var. MiMoji her ne kadar Xiaomi Mi 8 ile tanıtıldıysa da, artık Android 5.0 üstü tüm cihazlarda kullanmak mümkün.

MiMojiler, klasik smileylerin sahip olduğu çizgi film havasına sahip. Arkadaşlarıyla sohbette emoji kullanmayı sevenler için çok eğlenceli şeyler oldukları da kesin. XDA tarafından tanınmış katılımcı ve sosyal katılımcı linuxct'un yaptığı evrensel portlama sayesinde ARM çipsete ve Android 5.0 ve üstü bir yazılıma sahip olan herkes, Xiaomi kullanmasa da MiMoji kullanabilecek.

Bazı eski cihazlarda performansın daha düşük olabileceği belirtilse de test videolarında böyle bir sorun görünmüyor. Yüz takip sistemi her zaman çok başarılı olmasa da, sonuçta uyarlama olan bir uygulama için gayet başarılı.

Uygulama içinde seçebileceğiniz 12 MiMoji var, seslerini de erkek, kadın ya da çizgi film tonunda seçebiliyorsunuz. Çektiğiniz fotoğraf ve videoları kaydetme ve paylaşma seçeneği de var. Video süresi 10 saniye.