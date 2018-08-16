Android 9.0 Pie, beraberinde pek çok ilgi çekici yenilikle nihayet geçtiğimiz hafta geldi ancak bildiğiniz gibi henüz bu yeni sürümün güncellemesini alan cihaz sayısı oldukça düşük ve doğal olarak tüm android cihaz kullanıcıları da Pie'ı kullanıp kullanamayacaklarını merak ediyorlar. Cihaz üreticileri, geçtiğimiz 10 gün içerisinde hangi telefonların Pie güncellemesi alacağına dair açıklamalarda bulundular ve aslında liste de netleşti diyebiliriz.
İşte Android 9.0 Pie güncellemesi alacak tüm telefonlar;
- Pixel
- Pixel XL
- Pixel 2
- Pixel 2 XL
Samsung
- Galaxy S9
- Galaxy S9 Plus
- Galaxy Note 9
- Galaxy S8
- Galaxy S8 Plus
- Galaxy S8 Active
- Galaxy Note 8
LG
- LG G7 ThinQ
- LG V30
- LG V20
- LG G6
Huawei
- Huawei P10
- Huawei Mate 10
- Honor 9
- Honor View 10
- Huawei Mate 9
Motorola
- Moto Z3
- Moto Z3 Play
- Moto Z2 Force
- Moto Z2 Play
- Moto X4
- Moto G6 Plus
- Moto G6
- Moto G6 Play
HTC
- HTC U12+
- HTC U11
- HTC U11+
- HTC U11 Life (Android One versiyon)
Sony
- Xperia XZ2
- Xperia XZ2 Premium
- Sony Xperia XZ2 Compact
- Xperia XZ Premium
- Xperia XZ1
- Xperia XZ1 Compact
Android Beta Program Partnerleri
- Sony Xperia XZ2
- Xiaomi Mi Mix 2S
- Nokia 7 Plus
- Oppo R15 Pro
- Vivo X21
- OnePlus 6
- Essential PH‑1
OnePlus
- 5
- 5T
- 3
- 3T
BlackBerry
- BlackBerry KEY 2
Xiaomi
Xiaomi Mi 8
Xiaomi Mi Mix 2S
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Black Shark
Android Pie Go Edition Resmi Olarak Duyuruldu
Listede yer alan telefonlar en güncel bilgilere göre düzenlenmiş durumda fakat cihaz üreticileri henüz açıklanmamış olsa da farklı telefon modellerine de güncellemeyi getirebilirler. Biz de yeni telefonlar açıklandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Özellikle Samsung'un orta-sınıf telefonlarının Android Pie'e geçmesi bekleniyor.