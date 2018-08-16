Android Pie'ın gelişinin ardından en çok sorulan soru 'benim telefonum güncelleme alacak mı?' olmuştu ve nihayet bu soruya verilecek net cevaplar ortaya çıktı.

Android 9.0 Pie, beraberinde pek çok ilgi çekici yenilikle nihayet geçtiğimiz hafta geldi ancak bildiğiniz gibi henüz bu yeni sürümün güncellemesini alan cihaz sayısı oldukça düşük ve doğal olarak tüm android cihaz kullanıcıları da Pie'ı kullanıp kullanamayacaklarını merak ediyorlar. Cihaz üreticileri, geçtiğimiz 10 gün içerisinde hangi telefonların Pie güncellemesi alacağına dair açıklamalarda bulundular ve aslında liste de netleşti diyebiliriz.

İşte Android 9.0 Pie güncellemesi alacak tüm telefonlar;

Google

Pixel

Pixel XL

Pixel 2

Pixel 2 XL

Samsung

Galaxy S9

Galaxy S9 Plus

Galaxy Note 9

Galaxy S8

Galaxy S8 Plus

Galaxy S8 Active

Galaxy Note 8

LG

LG G7 ThinQ

LG V30

LG V20

LG G6

Huawei

Huawei P10

Huawei Mate 10

Honor 9

Honor View 10

Huawei Mate 9

Motorola

Moto Z3

Moto Z3 Play

Moto Z2 Force

Moto Z2 Play

Moto X4

Moto G6 Plus

Moto G6

Moto G6 Play

HTC

HTC U12+

HTC U11

HTC U11+

HTC U11 Life (Android One versiyon)

Sony

Xperia XZ2

Xperia XZ2 Premium

Sony Xperia XZ2 Compact

Xperia XZ Premium

Xperia XZ1

Xperia XZ1 Compact

Android Beta Program Partnerleri

Sony Xperia XZ2

Xiaomi Mi Mix 2S

Nokia 7 Plus

Oppo R15 Pro

Vivo X21

OnePlus 6

Essential PH‑1

OnePlus

5

5T

3

3T

BlackBerry

BlackBerry KEY 2

Xiaomi

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Black Shark

Listede yer alan telefonlar en güncel bilgilere göre düzenlenmiş durumda fakat cihaz üreticileri henüz açıklanmamış olsa da farklı telefon modellerine de güncellemeyi getirebilirler. Biz de yeni telefonlar açıklandıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Özellikle Samsung'un orta-sınıf telefonlarının Android Pie'e geçmesi bekleniyor.