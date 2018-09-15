Android 9 Pie'lı Pocophone F1 GeekBench'te Görüntülendi

2018 yılının en uygun fiyatlı Snapdragon 845'li amiral gemi cihazı Pocophone F1 için Android 9 Pie güncellemesi yolda.

Geçtiğimiz ay tanıtılmasına rağmen bu yılın en çok konuşulan Android telefonlarından biri olan Pocophone F1, uygun fiyatlı olmasına karşın sunduğu amiral gemi donanımıyla yoğun bir ilgi görmeye devam ediyor.

MIUI 9.6 tabanlı Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkan cihaz için Android 9 Pie güncellemesinin yolda olduğunu gösteren bir GeekBench sonucu ortaya çıktı. 6GB RAM'li Pocophone F1 üzerinde gerçekleştirilen testte, Android 9 Pie işletim sistemli cihaz Oreo'luya göre daha düşük puan aldı. Cihazın GeekBench'ten aldığı skorlara baktığımızda, Android 9 Pie'ın optimizasyon anlamında birtakım eksikleri olduğunu görüyoruz.

Ortaya çıkan bu GeekBench sonuçları, Pocophone F1 için Android 9 Pie güncellemesinin yakın bir zamanda kullanıcılara sunulacağını ortaya çıkarmış oldu. Güncellemeyle beraber MIUI 10 stabil versiyonunun Pocophone F1 kullanıcıları için sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

6.18 inçlik FHD+ ekranla gelen Pocophone F1, gücünü Snapdragon 845 mobil platformundan alıyor. 6GB ve 8GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle satışa çıkan cihaz, aynı zamanda 64GB ve 128GB şeklinde iki farklı depolama seçeneğiyle geliyor. MicroSD kart ile artırılabilen hafıza seçeneği sunan Pocophone F1, her anlamda amiral gemi seviyesinde bir cihaz. 330 Euro'luk fiyatıyla dikkat çeken cihaz, muhtemelen bu yılın en çok satan Android telefonlarından biri olacaktır.