Uzun süredir merakla beklenilen Poco F1’e gelen güncellemeyle, cihazının kamera işlevleri iyileştirildi ve ekranda bulunan navigasyon düğmeleri değiştirildi.

Xiaomi’nin eski satış müdürünün desteğini de alarak piyasada adını duyuran Pocophone markası, kısa bir süre önce Poco F1 cihazını tanıtmıştı. Şimdilerde Xiaomi’nin alt markası olarak anılan ancak özellikleri ile de beğeni toplayan Pocophone F1’e ait yeni detaylar gelmeye başladı.

Eski hali

Yeni hali

Sık sık güncelleme almaktan hoşlanan Android kullanıcılarına hitap edecek olan yenilikler dahilinde, cihazın kamera işlevleri iyileştirildi ve ekrandaki navigasyon düğmeleri değişikliğe uğratıldı. Bu noktada eklenen çok fazla görsel olmamasına karşın, yukarıdaki resimler aradaki farkı anlamamızda yeterli oluyor.

Öte yandan güncelleme sadece bu iki özellik üzerinden gerçekleştirilmedi. Hata düzeltmelerini ve kayıt uygulamasını da içine alan optimizasyonla Xiaomi Poco F1, kullanıcıları için en iyi hale getirilmeye çalışılıyor.