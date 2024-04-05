Android 15 kodlarında, Bluetooth için yeni bir özelliğin yer aldığı tespit edildi. Bu yeni özellik, Bluetooth'un otomatik olarak açılmasını sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Android 15 için önemli ama bazı kullanıcıları rahatsız edecek bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İşletim sisteminin kodlarında tespit edilen bu yeni özellik, Bluetooth bağlantısının otomatik olarak aktifleştirilmesini sağlayacak.

Bluetooth, günümüzde oldukça yaygın olarak kullandığımız teknolojilerden bir tanesi. Akıllı telefonları, saatlere, otomobillere ve diğer akıllı cihazlara bağlamak istediğimizde bu teknolojiden faydalanıyoruz. Gelen bilgilere göre Google da bu özelliğin sürekli aktif kalmasını sağlamak için çalışıyor gibi görünüyor.

Bluetooth, kapattıktan 24 saat sonra otomatik olarak açılacak

Kodlarda tespit edilen yeni özellik, Bluetooth bağlantısının kapatıldıktan 24 saat sonra, otomatik olarak aktifleştirilmesini sağlayacak. Böylelikle kullanıcılar, Bluetooth'u açmayı unutmuş olma gibi bir durumla karşı karşıya kalmayacaklar. Şunu da söylemeden geçmeyelim, bu özellik sadece Android 15'e özel olmayabilir. Eski sürümler de bu özellikten faydalanabilirler. Ancak şu an için bu konuda bilgiye sahip değiliz.

Bu özelliğin şöyle bir dezavantajı var. Bluetooth'un sürekli açık olması, batarya tüketiminin artmasına yol açacaktır. Bu da daha az kullanım süresi demek. Bakalım Google, bu noktada nasıl bir şeyler planlıyor...