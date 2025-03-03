Google, MWC 2025 kapsamında Android telefonlara Google Gemini üzerinden gelecek yeni yapay zekâ özelliklerini açıkladı.

Google da dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından olan MWC 2025’te yerini aldı. Şirket, etkinlik boyunca Android odaklı duyurularını bizlerle buluşturacaktı. İlk günden de bu duyurular gelmeye başladı. Şirket, en çok odaklandığı alan olan yapay zekâ konusunda kullanıcıları sevindirecek bazı haberler verdi.

ABD’li teknoloji devinin açıklamalarına göre yakında yapay zekâ modeli Gemini’a Android kullanıcılarının çok seveceği yeni özellikler eklenecek.

Ekran paylaşma ve canlı video özellikleri bu ay sonu kullanıma sunulacak

Şirketin nesneleri tanımlayabilen ve size yön gösterebilen görsel sistemi Project Astra’dan güç alan "canlı video" ve "ekran paylaşımı" özellikleri, bu ayın sonlarına doğru Gemini Live için kullanıma sunulacak. Android kullanıcıları Gemini’ı açtıklarında bu seçenekleri de görecekler.

Özelliklerin detaylarından da kısaca bahsedelim. Ekran paylaşımı, isminden de anlayabileceğiniz üzere ekranınızı yapay zekâ modeliyle paylaşmanızı sağlıyor. Böylece ondan baktığınız şey hakkında yardım alabiliyorsunuz.

Video modu ise âdeta yapay zekâyla görüntülü görüşme yapmanızı sağlıyor. Kameranızı kullanarak istediğiniz bir şeyin videosunu çekerken sesli soru sorabiliyorsunuz. Gemini da gerçek zamanlı olarak o görüntüleri izleyip size anında yanıt veriyor. Örneğini yukarıdan görebilirsiniz.

Bu özellikler, maalesef her kullanıcıya gelmeyecek. Ay sonuna doğru sadece Gemini Advanced aboneliğine sahip Android kullanıcıları tarafından erişilebilir olacak.