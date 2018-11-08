Samsung Galaxy J4 Core'un Özellikleri ve Tasarımı

Samsung'un ürün yelpazesi oldukça genişlemiş durumda. Son olarak Galaxy J4 Core, Brezilya'da Online olarak satışa sunuldu.

Samsung Galaxy J4'ün FCC sertifikalarını alması iki ay önce geçekleşmişti. Android Go işletim sistemine sahip olan telefon Brezilya'da görüntülendi. Listeleme yanlışlıkla yapılmış gibi duruyor, sipariş vermek istediğinizde ise stokta yok uyarısı alıyorsunuz. Yine de bu hata bize cihazın tasarımını ve özelliklerini görme şansı vermiş oldu.

Mavi renkli bu cihazda 1 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza bulunuyor. Çift SIM karta sahip olan cihaz 6 inçlik HD+ ekrana sahip, ekranı ise 720x1480 piksel. Piksel yoğunluğu 274 PPI, ekran oranı ise 18:9.

Telefonun kamerası 8 MP, LED flash ile destekleniyor. Ön kamera ise 5 MP çözünürlüğe sahip. 4G bağlantıya, bluetooth desteğine, GPS, GPRS, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantıya sahip olan cihaz, Samsung'un öne çıkan alt seviye telefonları arasında yer alıyor. 170 g ağırlığındaki Galaxy J4 Core 3,300 mAh bataryaya sahip.