Android İçin Güncel ve Kullanışlı 10 Launcher Uygulaması

Android işletim sistemini ve telefonları bu kadar ilgi çekici yapan en önemli unsurlardan bir tanesi özelleştirilebilirlik. Bu da demek oluyor ki telefonun ömrü boyunca tek bir temaya ve arayüze bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Android için Google Play üzerinde birçok ücretsiz launcher uygulaması bulunuyor.

Her gün aynı ekrana bakmak ve aynı arayüzü kullanmak, belirli bir süre sonra oldukça sıkıcı bir hâle gelebiliyor. Bunun dışında pil optimizasyonu, kullanım kolaylığı ve estetik gibi unsurlar, her telefonun arayüzünde ideal seviyede bulunamayabiliyor.

Bu noktada Android Launcher, yani "başlatıcı" uygulamaları devreye giriyor. Google Play üzerinden erişilebilen bu launcher uygulamaları; cihazınızı özelleştirmesi, kullanım kolaylığı, pil optimizasyonu, estetik ve güvenlik gibi birçok konuda kullanıcıya yepyeni bir deneyim sunuyor. Gelin hep beraber Google Play üzerinden erişebileceğiniz en iyi launcher uygulamalarına yakından bakalım.

Android için en iyi launcher uygulamaları:

Evie Launcher

Nova Launcher

Smart Launcher 5

Yandex Launcher

Microsoft Launcher

Poco Launcher 2.0

Apex Launcher

Solo Launcher

Lawnchair 2

Niagara Launcher

Niagara Launcher

Listede bulunan diğer en iyi launcher uygulamalarına göre nispeten daha yeni olan Niagara Launcher, hâlâ erken erişimde. Erken erişimde olmasına rağmen birçok kullanıcıya sahip olan Niagara; aşırı hızlı arayüzü ve minimalistik basit tasarımıyla öne çıkıyor. Aşırı hızlı yapısıyla Niagara’nın yıldızı, özellikle düşük RAM’e sahip olan telefonlarda parlıyor.

Niagara Launcher’ın ana ekran özelliklerine bakacak olursak bizleri en ilginç olarak ana ekranda bulunan alfabe karşılıyor. Yapacağınız küçük bir parmak hareketi ile erişebildiğiniz bu alfabe çubuğunu kaydırarak uygulamalarınıza hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.

Lawnchair 2

Google Pixel telefonların ünlü olduğu sevilen özelliklerinden biri de meşhur Pixel arayüzü olarak karşımıza çıkıyor. Lawnchair 2 sayesinde ise daha özelleştirilebilir ve gelişmiş Pixel arayüzünü akıllı telefonlarınızda deneyimleyebiliyorsunuz.

Pixel’in sahip olmadığı özelleştirmelere ve ana ekran ayarlarına sahip olan Lawnchair 2; otomatik tema, uçtan uca Widget dizilimi, ayarlanabilir simgeler, klasör resimleri ve uygulama çekmecelerini kategorize etme gibi birçok özellik sunuyor.

Solo Launcher

Basit kullanımı, düşük pil tüketimi, hızlı arayüzü ve 100 milyondan fazla indirme sayısıyla Solo Launcher, en çok kullanılan başlatıcılardan bir tanesi. Google Play’in Launcher uygulamaları kategorisinde ilk üçte olan bu başlatıcı, özellikle önbellek temizliği yaparak cihazları hızlandırması RAM’lerde yer açmasıyla öne çıkıyor.

Hızlı hareketler özelliği de bulunan Solo Launcher, kullanıcılara parmak hareketleri ile makrolar oluşturmasına izin veriyor ve ayrıca kullanıcıların kendi galerisinde bulunan fotoğraflardan simgeler oluşturmasına olanak sağlıyor. “Kendin yap” temasında daha birçok özelliğe sahip olan Solo Launcher, hız ve sadelik arayan kullanıcılar için birebir.

Apex Launcher

10 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan Apex Launcher, özellikleri bakımından diğer Launcher’lara benzese de kullanıcı gizliliğine verdiği önem ve güvenlik özellikleriyle ön plana çıkıyor. AppLock özelliği ile Whatsapp, Mesajlar ve Gmail dâhil her uygulamaya kilitler koyabiliyor ve hatta uygulamaları saklayabiliyorsunuz.

Diğer başlatıcılarda olduğu gibi ana ekrana önem veren Apex Launcher kullanıcılara; özelleştirilebilir temalar, ana menüye ekleyebilecekleri uygulama çekmeceleri, ana ekran hızlı hareketleri ve benzeri birçok özellik sunuyor.

Poco Launcher 2.0

Xiaomi’nin 2018 yılında ilk telefonunu tanıttığı yan markası Poco, orta-segment akıllı telefon pazarında yükselen bir isim hâline gelmeyi başardı. Poco markasıyla çıkan ilk telefon Pocophone F1 ile birlikte Xiaomi, bir launcher uygulaması geliştirdi. Basitliği ve hızıyla oldukça beğenilen Poco Launcher uygulaması, asıl olarak Pocophone F1’in hızını ön plana çıkarmak için geliştirildi diyebiliriz.

Google Pixel benzeri bir yapıya sahip olan Poco Launcher, hız için yaratılmış bir launcher desek yanlış olmaz. Temizlik konusunda da iyi olan bu başlatıcı da diğer birçok başlatıcıda bulunmayan ana ekrana sabitleyebileceğiniz bir RAM temizleme kısayolu da bulunuyor. Poco Launcher, kendine has karakteri olan saf bir Android deneyimi arayan kullanıcılar için birebir.

Microsoft Launcher

Windows Phone modellerinin yaşadığı başarısızlığın ardından, Windows’un baş düşmanı Android için bir launcher uygulaması tasarlaması ilk başta garip gelebilir. Fakat oldukça başarılı olan ve Android dünyasının en sevilen launcher uygulamalarından biri hâline gelen Microsoft Launcher bu gerçekleri unutmanızı sağlıyor.

Neredeyse sonsuz düzeyde özelleştirmeye imkân veren Microsoft Launcher; başlatıcıyla gelen çevrimiçi haber penceresi, Widget rafları, özelleştirilebilir uygulama simgeleri ve daha birçok özellikle ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Bunların yanı sıra oldukça hızlı bir launcher olan Microsoft Launcher, geçiş animasyonları kaldırma seçeneği ile daha da hızlı hâle getirilebiliyor. Microsoft ekosistemi ile de de tam uyumlu şekilde çalışan Microsoft Launcher, işlerini telefondan halletmeyi sevenler için vazgeçilmez bir başlatıcı hâline geliyor.

Yandex Launcher

Microsoft Launcher gibi birçok özelleştirmeye sahip olan Yandex Launcher, akıllı telefonunuzun daha hızlı çalışmasına etki edecek optimizasyonlarıyla da ön plana çıkıyor. Aydınlık ve karanlık temaların yanı sıra tamamen istediğiniz renkte özelleştirilebilir temalar ekleyen Yandex, birçok hazır duvar kağıdı ve temayı da kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Arama konusunda da yenilikler getiren Yandex Launcher, telefonda yaptığınız aramaları genele yayarak; uygulama, rehber, dosyalar ve internetten arama sonuçlarını önünüze getiriyor. Hızlandırıcı widget adında bir özelliğe de sahip olan Yandex Launcher, bu özellik sayesinde gereksiz işlemleri otomatik olarak sonlandırarak telefonunuzun daha verimli çalışmasını sağlıyor.

Smart Launcher 5

Uzun zamandır Android dünyasında olan Smart Launcher uygulaması, Smart Launcher 5 ile birlikte yeni görünüm ve özellikler kazandı. Kenarsız widget yerleştirme, ana ekran özelleştirmeleri ve benzeri özelliklere sahip olan Smart Launcher 5’in asıl yıldızı uygulama çekmeceleri ile parlıyor. Otomatik olarak telefonda bulunan uygulamaları kategorilere ayıran Smart Launcher 5, bu kategorilere ayrılan çekmeceleri ve uygulamaları özelleştirme imkânı da sunuyor.,

Telefonda yaptığınız her şeyi tahmin etmeye çalışan bir algoritmaya sahip Smart Launcher 5, birçok kısayol ve kategorileştirme ile telefonu kullanış biçiminizi değiştiriyor. Bir bakıma algoritması ile Smart Launcher 5, siz daha ekran kilidini açmadan telefonda ne yapacağınızı tahmin etmeye çalışıyor.

Nova Launcher

Android dünyasının en köklü ve eski launcher uygulaması olan Nova Launcher, en çok bilinen ve tercih edilen en iyi launcher uygulamalarından bir tanesi. Oldukça fazla özelleştirmeye sahip olan Nova, piyasadaki kullanması en basit uygulama olmasa da sağladığı özellikler ile bu açığı kapatmayı başarıyor.

Özellikle oldukça stabil yedekleme özelliği ile öne çıkan Nova, Nova Launcher ile yaptığınız tüm değişiklikleri ve özelleştirmeleri yedekleyip farklı cihazlara yollayabilmenize olanak sağlıyor. Google Pixel ve Samsung TouchWiz gibi arayüzlerle de benzerlikler taşıyan Nova Launcher, bir kez öğrendikten sonra hemen hemen her şeyi özelleştirebileceğiniz bir launcher uygulaması.

Evie Launcher

Her ne kadar başlatıcılar, kullanıcılara sundukları aşırı özelleştirmeler ve havalı özellikler ile ön plana çıksa da bazen kullanıcıların tek aradığı şey hız ve sadelik oluyor. Hız ve sadelik yönünden de Evie Launcher, en iyi launcher uygulamalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ana ekran üzerinde sade basit tasarımlar sunan Evie Launcher, bu nedenle diğer launcher uygulamalarından geri kalmıyor. Aksine sadelik arayan kullanıcılar arasında daha çok öne çıkıyor.

Evie Launcher’ın üzerine yoğunlaştığı sadelik, hızı da yanında getiriyor. Karmaşık algoritmalara, geçiş animasyonlarına ve temalara sahip olmaması Evie Launcher’ın, en hızlı başlatıcı uygulamalarından biri olmasına olanak sağlıyor. Fazla ayarlama yapmadan basit ve hızlı bir Android deneyimi yaşamak istiyorsanız veya launcher uygulamaları alanında yeniyseniz, Evie Launcher tam size göre bir uygulama.

Android dünyasında akıllı telefonlarımızı daha ilginç ve hızlı bir hâle getirebileceğimiz yüzlerce launcher uygulaması bulunuyor. Bu içeriğimizde sizlere en çok tercih edilen ve sevilen Android için en iyi launcher uygulamalarını tanıtmaya çalıştık. Listede bulunan başlatıcılar hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede kullandığınız veya daha önce kullanmış olduğunuz bir launcher bulunuyor mu? Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.