Android Mesajlar’a Gelen Karanlık Mod Özelliği Kaldırıldı

Android Mesajlar uygulaması, geçtiğimiz günlerde 3.5 güncellemesi ile yeni materyal tasarıma ve ‘Karanlık Mod’ özelliğine kavuşmuştu. Ancak bugün Google, hiçbir sebep belirtmeden özelliği uygulamadan kaldırdı.

Kısa bir süre önce yeni özelliklere kavuşan Android Mesajlar uygulaması, şimdilerde bir özelliğin habersizce kaldırılmasıyla deyim yerindeyse şok yaşadı. Kullanıcıların uzun zamandır gelmesini beklediği ve geldiğindeyse memnun olduğu ‘Karanlık Mod’ özelliği, uygulamadan sessizce kaldırıldı.

OLED ekranlar için mükemmel bir seçenek olacağı düşünülen ‘Karanlık Mod’, yeni materyal eklentisi gibi uygulamaya 3.5 güncellemesi ile gelmişti. Yapılan yenilikler sonrasında daha canlı ve sade bir görünüme kavuşan Android Mesajlar, kullanıcılar tarafından da beğeni ile karşılandı.

Ancak ilk olarak bir Reddit kullanıcısı tarafından fark edilen değişiklik sonrası, uygulama tekrardan beyaz arka plana döndürüldü. Yavaş yavaş tüm cihazlardan çekilen ‘Karanlık Mod’ özelliğinin neden çekildiği şu an için kimse tarafından bilinmiyor. Bu durumun geçici olacağı düşünülmekle birlikte, mevcut hataların çözüme kavuşacağı da ihtimaller arasında. Bu sebeple önümüzdeki haftalarda uygulama tekrardan ‘Karanlık Mod’ özelliğine sahip olabilir.