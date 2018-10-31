Telefonunuzu bir bilgisayara dönüştürebileceğiniz DeX özelliği yeni Android sürümüyle Samsung Galaxy S9 Plus'a da geliyor.

Samsung DeX, Samsung Galaxy S8, S9, Note8 ve Note9 cihazlarınızı büyük bir ekrana bağlayarak bir bilgisayar deneyimi yaşamanızı sağlar. Ayrıca daha büyük ekranlar için tasarlanmış kullanıcı arayüzü sayesinde birçok işlemi bir anda yapmanızı sağlar. Android Pie tabanlı Samsung Experience 10 Galaxy S9 ve Galaxy Note9 için neredeyse gelmiş durumda ve birçok özellikle gelecek gibi görünüyor.

Galaxy Note9’da bulunan istasyonsuz DeX özelliğinin Galaxy S9 ve S9+ için geliyor olması da bunlardan biri. Bu sayede telefonunuzu bir bilgisayara dönüştürmek için ihtiyacınız olacak tek şey HDMI kablosunu USB-C’ye dönüştürecek bir kablo.

Aşağıdaki videodan S9'uyla bu özeliği kullanan bir kullanıcıyı görebilirsiniz.

Bundan önceki Samsung’larda DeX kullanmak için bir istasyona sahip olmanız gerekiyordu. İnternet bağlantısı, ekrana bağlantı ve benzeri özellikleri bu istasyon üzerinden yapıyordunuz. Ancak bu istasyon pahalıydı. Bunun ardından Galaxy Note9 ile herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan DeX’i kullanabilmeye başladık. Bu sayede HDMI’ı USB-C'ye dönüştüren bir kablo aracılığıyla telefonunuzu bir bilgisayara dönüştürebiliyordunuz. Şimdi ise bu özellik Samsung Galaxy S9 ve S9+ için de geliyor.

Aslında Galaxy S9’a geleceği konusunda kesin bir şey söyleyemiyoruz. Samsung Galaxy S9+ ve Samsung Galaxy Note9’un donanımları neredeyse aynı. Aralarındaki tek fark pahalı modellerinin arasındaki RAM ve depolama farkı. Galaxy S9 da benzer özelliklere sahip olduğu için Samsung’un DeX özelliğini S9 için de yayınlayacağını düşünüyoruz. Ancak teknoloji endüstrisi her zaman bizi şaşırtabiliyor.