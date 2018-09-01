Android Pie, akıllı telefonların en büyük problemlerinden biri olan batarya ömrünü yapay zeka yardımıyla uzatıyor.

Akıllı telefonlarımızın kullanım alanları genişledikçe, doğal olarak bataryanın ömrünü çok daha hızlı tüketiyoruz ve bu da artık bir problem olmaya başladı. Hepimiz bataryası güçlü telefonları tercih etmeye başladık ancak söz konusu şarjın hızlı bitmesi olduğunda, sunulan tek çözüm donanımsal değil. Telefon üreticileri aynı zamanda yazılımsal bazı özellikler ile de önlem alıyorlar ve telefonlarımızın kullanım sürelerini uzatmaya çalışıyorlar.

Google'ın ise bu konudaki en yeni adımı Android Pie ile birlikte akıllı telefonlara dahil edilen 'Adaptif Batarya Modu' (Adaptive Battery). Yapay zeka ve makine öğrenimi ile desteklenen bu yeni özellik sayesinde telefonların işlemci hızı %30'a varan oranlarda azaltılıyor ve pil ömrü uzuyor.

Android Pie'ın kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren en çok dikkat çeken ve bolca konuşulan bu yeni pil ömrü koruma özelliği, kullanıcılardan gelen ilk tepkilere göre oldukça etkili olmuş durumda. Tabii ki hiçbir android sürümü kusursuz olmuyor ve devam eden geliştirmeleri besleyen şey de tam olarak bu hatalar ve gelen geri bildirimler. Android Pie'ın da bu anlamda eleştirilen yönleri muhakkak olacaktır fakat batarya ömrü konusunda oldukça başarılı bir geliştirme yapıldı diyebiliriz.