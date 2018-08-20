Android Pie İle Yeni Bir Ekran Kilitleme Özelliği Geldi

Çoğumuzun telefonlarında kullandığı ekran kilitleri, bazı zamanlarda hayati bir önem taşıyabiliyor. Bu noktada Android Pie ile cihazlara yeni bir ekran kilitleme özelliği geldi.

Kilitli ekranlar, telefonumuzu herhangi bir alanda rahatlıkla bırakmamıza olanak tanıyor. Hal böyle olunca geliştirilmekte olan bu özelliğe, şimdilerde ek bir seçenek daha eklendi. Android Pie’da duyurusu henüz yapılmamış olan bu özellik ile birlikte, kullanıcıların güvenliği de bir o kadar artacak.

Kilitlenmesi ile birlikte kullanıcısı dışındaki kişilere neredeyse erişilmez duruma gelen özelliğin ismi ise Lockdown. Cihazınızı bu seçenek ile kilitlerseniz, telefonunuzda Smart Lock ve parmak izi okuyucusu da iptal olacaktır. Bildirimlerin gizleneceği özelikte ekran; kullanıcının kilit deseni, pin kodu veya ekran kilidi şifresi girmesiyle açılacak. Bunlara ek olarak, cihaz bu seçeneklerden biri ile açılmadığı takdirde, Lockdown özelliği iptal edilemeyecek.

Ayarlar > Güvenlik > Cihaz Güvenliği > Kilit Ekranı Seçenekleri bölümüne girerek aktif edebileceğiniz özellik sonrasında, güç tuşunu basılı tutmanız halinde Lockdown seçeneğinin çıktığını göreceksiniz.