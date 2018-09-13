Android Pie, sunduğu pek çok yenilik ile şimdiye kadarki en kullanışlı ve yüksek performanslı Android sürümü olmayı hedefliyor. Tüm bu yenilikler arasında en başarılısı ise şüphesiz ki bildirimler için yapılan yenilikler.

Android Pie, beraberinde getirdiği geliştirmeler ve yeniliklerle büyük beğeni topladı ve şimdiden en başarılı Android sürümü olarak anılmaya başlandı. Hemen her özelliği kullanıcılar tarafından hayli sevilen sürümün en çok alkış toplayan özelliklerinden biri ise bildirimler için yapılan yenilikler oldu. Bildirim özellikleri, kullanışlılığı en önemli olan özelliklerden biri ve hal böyle olunca da geliştiriciler bu konuya özen gösteriyor. Android Pie'ın bildirimlere getirdiği yenilikler ise temelde daha renkli bir arayüz tasarımı, daha özgür oluşu ve sunduğu kullanım kolaylıkları ile öne çıkıyor.

Daha renkli yeni arayüz

Android Pie'da göze çarpan ilk değişiklik, tasarımın çok daha renkli ve yumuşak hatlara sahip olması. Tabii ki bildirim görünümü telefon üreticilerinin tercihlerine göre de farklılık gösteriyor ancak Google'ın Android Pie için sunduğu görünüm basit anlamda görünüş olarak bu özelliklere sahip.

Bildirim ekranına entegre akıllı yanıt sistemi

Google'ın makine öğrenimini kullanan akıllı yanıt sistemi, mesaj bildirimlerine entegre olarak çalışıyor ve büyük bir kolaylık olarak karşımıza çıkıyor. Benzer bir yanıtlama sistemi aslında daha önceki sürümlerde de mevcuttu ancak Google artık akıllı yanıtı tüm uygulamalar için bildirim merkezine entegre etmiş durumda. Bu sayede uygulamaları açmadan mesajları ufak bir dokunuşla yanıtlamak mümkün.

Bireyselleştirilebilen bildirim ayarları

Android'de dilediğimiz uygulamaların bildirimlerini kapatmak zaten mümkündü ancak Android Pie ile birlikte uygulamaların bildirim ayarları için daha spesifik tercihler yapabileceğiz. Uygulamalar menüsünden ulaşabileceğiniz bu ayarlar sayesinde telefonunuzu çok daha yalın kullanmanız mümkün.

'Rahatsız Etme' modu

'Rahatsız Etme' modu, Android Pie ile birlikte pek çok seçeneğe sahip oldu. Artık tıpkı diğer bildirim özellikleri gibi Rahatsız Etme modunda da özel ayarlar yapmak mümkün olacak.