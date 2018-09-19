Samsung Experience 10'un Ekran Görüntüleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S9+ için geliştirilen ve Android Pie güncellemesi ile birlikte kullanıcılara sunulacak Samsung Experience 10 arayüzüne ait ilk ekran görüntüleri ortaya çıktı.

Samsung’un Android Pie güncellemesi ile birlikte başta amiral gemileri olmak üzere tüm akıllı telefonlarına sunacağı Samsung Experience 10 arayüzüne ait görüntüler paylaşıldı. SamCentral Discord’dan Rydah, Galaxy S9+ için geliştirilen Samsung Experience 10 sürümünü cihazına kurarak ekran görüntülerini paylaştı. Böylece artık Samsung amiral gemilerinin Android Pie güncellemesi ile nasıl bir arayüze kavuşacağını biliyoruz diyebiliriz. (Samsung Experience 10, henüz erken geliştirme aşamasında olduğu için arayüzde hatalar ve görsel bozukluklar olabilir. Ayrıca herhangi bir arayüz özelliği, nihai sürümde değiştirilebilir ya da kaldırılabilir.)

Arayüz Değişiklikleri

Samsung Experience 10 ile birlikte arayüze gelen en büyük değişiklik AMOLED Dark teması olacak. Tema, henüz tam anlamı ile oturtulmuş olmasa da alışık olduğumuz ‘renkli’ Samsung temalarından çok daha farklı ve çekici durduğu kesin. Ayrıca Experience 10 ile birlikte Samsung, hem ayarlar hem de bildirimler menüsünde kartlı tasarımı tercih ediyor. Artık hem bildirimlerinizi hem de ayarlarınızı kartlar halinde görüntüleyeceksiniz.

Samsung, kilit ekranını da güncellemiş durumda. Artık saat, ekranın ortasına daha yakın bir pozisyonda duruyor. Ayrıca ekranın alt köşelerinde bulunan uygulama kısayol simgeleri de yerini simgelerin renklerine ve isimlerine bırakmış durumda. Samsung, uygulama değiştirici arayüzünü de Android Pie ile uyumlu olacak şekilde güncelliyor. Artık son uygulamalar dikey değil yatay olarak görüntülenecek. Son uygulamaların altında ise sık kullanılan uygulamalar yer alacak.

Sistem Ayarları

Samsung, Experience 10 ile birlikte amiral gemilerini çok daha sezgisel hale getiriyor. Artık parmak izi tarayıcıda gerçekleştireceğiniz bazı hareketler ile atanan işlemleri gerçekleştirebileceksiniz. Ayrıca telefonu masadan aldığınızda ekran otomatik olarak uyanacak. AMOLED Dark adlı gece teması ise istenmesi halinde saate bağlı olarak otomatik olarak devreye girer. Doğal bir karanlık mod olan AMOLED Dark, ışığın az olduğu ortamlarda cihazı kullanmayı kolaylaştırıyor.

Sistem Uygulamaları

Telefon

Samsung, telefon uygulamasını gece modunu destekleyecek şekilde güncelliyor. Ayrıca ekranın üstünde bulunan ‘Kayıt, Kişiler ve Yerler’ sekmeleri ekranın altına taşınıyor. Arama çubuğu ise biraz daha geniş ve kalın hale gelmiş durumda.

Mesajlar

Diğer sistem uygulamaları gibi Mesajlar uygulaması da artık gece modunu destekliyor. Ayrıca Samsung, Telefon uygulamasında olduğu gibi sekmeleri ekranın üstünden altına taşımış durumda. Metin yazma çubuğu ise biraz daha uzatıldı ve genişletildi.

Bixby

Samsung’un sanal asistanı Bixby, Experience 10 ile birlikte yeni bir arayüze kavuşuyor. Diğer uygulamalar gibi Bixby de karanlık modu destekliyor ancak şu an için Bixby’nin yeni bir özelliğe sahip olduğunu söyleyemiyoruz.

Kamera, Galeri, Dosyalarım, e-Posta ve Tarayıcı

Samsung, neredeyse tüm bu uygulamaların arayüzünde küçük değişiklikler gerçekleştirdi. Yalnızca Kamera uygulamasının arayüzü yeniden tasarlanmış durumda. Samsung, diğer uygulamalarda uyguladığı yuvarlak köşeli tasarımı bu uygulamalarda da uyguluyor. Ayrıca e-posta uygulaması, gece modunu desteklemeyen nadir uygulamalardan biri.

Sonuç olarak Samsung’un Experience 10 ile birlikte arayüzünde ciddi değişiklikler gerçekleştirdiğini ve Android Pie’ı çok daha üst düzey bir işletim sistemi haline getirdiğini söylemek mümkün. Elbette ki bu kadar büyük değişiklikler getiren bir güncelleme, büyük bir dosya boyutuna sahip olacaktır. Ancak Experience 10’un henüz erken geliştirme aşamasında olduğunu düşünürsek depolama alanında yer açmak için biraz erken olduğunu söyleyebiliriz.