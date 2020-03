İzlediğiniz Çoğu Filmden Kaliteli Olan Anime Önerileri

Uzun zamandır en az dünyaca ünlü film ve diziler kadar başarılı yapımlar sunan anime dünyasının hayran kitlesi gerçekten de çok büyük. Animeye en karşı olan insanı bile dize getirecek anime önerilerini kategorilere ayırarak sizler için bir liste oluşturduk.

Çoğu kişinin önyargıyla yaklaştığı animeler aslında yediden yetmişe her yaşa ve her zevke hitap eden farklı kategorilere sahip. Anime hayranlarının bu kadar çok olması, anime yapımların ne kadar başarılı olduğunu göstermede yeter de artar bile. Anime öneriler arayanlar ise ne demek istediğimizi çoktan anladı.

Animelerin en az dünyaca ünlü dizi ve filmler gibi titizlikle yapıldığını belirtmekte fayda var. Karakterlerin işleyişinden ele alınan konulara kadar animeler izleyiciye gerçekten başarılı yapımlar sunuyor. İzlediğiniz birçok filmden daha kaliteli olduklarını hissettirecek anime önerileri listemizi sizler için hazırladık.

1. Süper kahraman filmleri sevenlere

My Hero Academia

One Punch Man

Eğer DC ve Marvel evreninden çıkacak her filmi heyecanla bekliyorsanız, birazdan söyleyeceğimiz animeler tam da hoşunuza gidecek türden. Anime önerileri listemizin en başında My Hero Academia bulunuyor. Dizi, dünya nüfusunun %80’inin süper kahramana dönüştüğü bir hayatı konu alıyor. Parodi izlemeyi sevenlerin beğeneceği One Punch Man ise tehlikeli bir canavarla karşılaştıktan sonra süper kahraman olmaya karar veren Saitama’nın maceralarını anlatıyor.

2. Animenin çocuklar için olmadığını bilenlere

Tokyo Ghoul

Black Lagoon

Monster

Aramızda hala animenin çocuklar için bir çizgi film olduğunu düşünenler var. Eğer sıkı bir anime hayranıysanız, anime önerileri yaparken kişiye göre dikkatli olunması gerektiğini bilirsiniz. Tıpkı yetişkin film veya dizilerinde olduğu gibi, bazı animelerde de çocuklarınızın görmek istemeyeceği şiddet içerikli sahneler olabiliyor.

İnsan yiyen canavarların siyasi bir savaşa karıştığı Tokyo Ghoul, saldırgan bir suçlu çetesini konu alan Black Lagoon ve seri katillerin psikolojilerini inceleyen Monster animeleri, tamamen yetişkinlere hitap ediyor. Animelerin fragmanlarına baktığınızda bunları neden çocuklarınıza izletmek istemeyeceğinizi anlayacaksınız.

3. Aksiyon filmi bağımlılarına:

Naruto

Dragon Ball Z

Yu Yu Hakusho

Aksiyonlu sahneleri izlemeyi seven insanlara anime önerileri yapmak zor olmayacaktır. Eğer aksiyon filmlerine bayılıyorsanız, anime dünyasında sizleri bekleyen harika aksiyon sahneleri olduğunu söylemeliyiz. Eğer yeni yeni anime izlemeye başlıyorsanız, işe kült isimlerinden başlamalısınız.

Naruto, Dragon Ball Z ve Yu Yu Hakusho animelerinin hepsi birbirinden heyecan verici aksiyon sahnelerine sahip efsane yapımlar. Sürükleyici savaş sahneleriyle süper güçlere sahip karakterlerin birleştiği bu animeler, en anime karşıtı insanı bile dize getirecek türden.

4. Sportif animecilere:

Kuroko no Basket

Yowamushi Pedal

Anime dünyasında tamamen sporu ve sportif yaşamı konu alan apayrı bir kategori olduğunu biliyor muydunuz? Kuroko no Basket, basketbol severleri kendisine hayran bırakacak türde bir yapım. Çocukluğundan beri bisiklet sürmeyi sevenlerin ilgisini çekecek Yowamushi Pedal ise müthiş yeteneğiyle okulun bisiklet kulübüne katılmaya hak kazanan Onoda’nın hikayesini anlatıyor.

5. Video oyunu sevenlere:

Sword Art Online

New Game!

Recovery of an MMO Junkie

Oyun dünyasını konu alan bir çok anime, hem oyuncuları hem de anime severleri başarılı bir şekilde bir araya getiriyor. Sword Art Online bu kategoride verebileceğimiz anime önerilerinin başında geliyor ve bir video oyunun içine sıkışıp kalan bir karakteri konu alıyor.

New Game! adlı anime bir oyunun yapım aşamalarını konu alırken, Recovery of an MMO Junkie’de ise bir kadının oyuna olan bağımlılığı sayesinde yaşadığı romantizme tanıklık ediyoruz.

7. Distopik dünya hayranlarına:

Psycho-Pass

No. 6

Girls’ Last Tour

1984 veya Açlık Oyunları gibi yapımlar hoşunuza gidiyorsa size güzel bir haberimiz var; distopik dünyayı konu alan birçok anime bulunuyor. Örnek verecek olursak Psycho-Pass insanların hiçbir şey yapmadığı durumlarda bile potansiyel suçlu muamelesi gördüğü, ardından hapse atıldığı yada idam ettirildiği bir dünyayı konu alıyor.

No. 6, sınıflar arası ayrımın keskin bir şekilde belirlendiği bir dönemi konu alırken, Girls’ Last Tour ise dünyaya kıyamet geldikten sonra hayatta kalan iki kişinin bomboş dünyada geçirdikleri vakti anlatıyor.

8. İşin içine romantiklik katmak isteyenlere:

Say "I Love You."

Anime dünyasının tamamen vurdulu kırdılı sahnelerden ibaret olmadığını belirtmekte fayda var. En az televizyonda gördüğümüz dizilerdeki kadar duygusal ve romantik sahnelere sahip olan Say "I Love You.", yalnızlığın ne kadar zor olduğunu ve sevginin bir insanın hayatını nasıl değiştirebileceğini konu alıyor.

9. Fazla vakti olmayanlara

I Can't Understand What My Husband Is Saying

The Disastrous Life Of Saiki K

Aggressive Retsuko

Uzun uzun bir şeyler izlemekten hoşlanmıyorsanız, ya da işinizin arasında çerezlik bir şeyler izlemek istiyorsanız vereceğimiz anime önerileri tam da size göre. I Can't Understand What My Husband Is Saying, isminin uzunluğuna rağmen gayet kısa, izlerken keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak animelerden biri.

The Disastrous Life Of Saiki K, kısacık olmasına rağmen izlerken sizleri kahkahalara boğacak sahnelere sahip. Aggressive Retsuko ise bir dakika gibi kısa bir sürede iş hayatının ne kadar stresli olduğunu eğlenceli ve komik bir yolla anlatıyor.

10. Bilim kurgu manyaklarına:

Steins: Gate

Akira

Eğer bilim kurgu kategorisindeki bütün dizi ve filmleri çoktan silip süpürdüyseniz, bir de anime dünyasına göz atmanızı öneririz. Steins:Gate, tıpkı Doctor Who gibi sizleri bir zaman yolculuğuna çıkartırken, Akira sayesinde kendinizi telekinetik güçlerin olduğu sanal alem suçlularının dünyasında bulacaksınız.

11. Kurguda gerçeklik arayanlara

Showa Genroku Rakugo Shinjuu

Colorful and March Comes in Like a Lion

İzlediğiniz animenin yaşadığınız dünyaya ait olduğunu hissetirecek, toplumsal konuları ele alan bir sürü anime var. Örnek verecek olursak, Showa Genroku Rakugo Shinjuu, geleneksel bir dille sürekli gelişmekte olan teknolojinin yol açtığı kültürel değişimleri ve savaşları konu alıyor.

Colorful and March Comes in Like a Lion animesi ise, bugün her toplumda görebileceğimiz gençlerin toplumsal şartlar yüzünden içinde bulunduğu depresif bunalımları anlatıyor.

12. Kan görmekten sıkılanlara

Laid-Back Camp

My Neighbor Totoro

Daha önce de belirttiğimiz gibi, anime sadece şiddet içerikli sahnelerden ibaret yapımlar değil. İzlediğimiz diziler gibi animeler de farklı kategorilere ayrılıyor. Savaş sahneleri izlemekten, sürekli kavga dövüş görmekten sıkılanlar, tamamen kamp hayatını konu alan Laid-Back Camp’e bir göz atabilirler. My Neighbor Totoro ise bir yandan iki kızın ormanda geçirdikleri maceraları, bir yandan da annelerinin sağlıksal problemlerinden dolayı yaşadıkları üzüntüyü ele alıyor.

13. Bütün animeleri izlediğini iddia edenlere:

Hoozuki no Reitetsu

The Great Passage

Servamp

Yukarıda yer vermiş olduğumuz anime önerileri arasından izlemediğiniz bir anime kalmadıysa, daha önce adını duymamış olabileceğiniz bir kaç animeyi sizlerle paylaşmak isteriz. Başarılı bir yapım olmasına rağmen diğer animeler kadar popüler olmayan Hoozuki no Reitetsu, cehennem hayatını ironik bir dille ele alıyor. The Great Passage sıfırdan bir sözlük yapımı aşamasında geçen dokunaklı hikayeleri konu alırken, Servamp ise sevimli bir kedinin kana susamış bir vampire dönüşebildiği bir dünyayı anlatıyor.