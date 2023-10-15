Bu Anlatım Bozukluğu Testini Çözerek Türkçeye Ne Kadar Hâkim Olduğunu Görebilirsin

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“Dilimize çok hâkimim, asla anlatım bozukluğu yapmam.” diyenleri, yanlışı hemen fark edenleri teste davet ediyoruz. Bakalım verdiğimiz cümlelerdeki anlatım bozukluklarını bulabilecek misin?

Yazı dilinden konuşma diline kadar kendimizi ifade ettiğimiz her alanda bazı yanlışlar yapıyoruz. Bunlardan biri de anlatım bozukluğu oluyor. Gereksiz kelime kullanımı başta olmak üzere anlatım bozukluğuna yol açan birçok durum var.

Eş anlamlı kelimeleri aynı cümlede kullanmak, gereksiz fiilimsiye yer vermek, sözcüklerin yanlış yerde kullanımı gibi çeşitli şekiller ile ortaya çıkan anlatım bozukluğunu gidererek aslında daha anlaşılır ve sade bir dil konuşmak mümkün.

Yazarken dikkat etseniz de günlük konuşmanızda mutlaka ağzınızdan çıkan bazı anlatım bozukluklarını test hâline getirdik. Haydi başlayalım!

Dilimize o kadar yerleşti ki doğrusunu görünce bir garip olabilirsiniz.

anlatım bozukluğu

Doğrusu

Nasıl yani? Kaç tane var ki?

cümledeki mantık hatası

Doğrusu

Gereksiz kelimeyle daha da kalabalıklaşan bir cümle.

anlatım bozukluğu testi

Doğrusu

Dilimizin düzgün kullanılmasına takıntılı bir sevgiliniz varsa kurduğunuz cümlelere dikkat etseniz iyi olur.

eş anlamlı kelimeler

Doğrusu

Bazı kelimelerin anlamlarını çok yanlış biliyoruz.

eş anlamlı kelimeler ile anlatım bozukluğu

Doğrusu

Aslında hepimiz doğrusunu biliyoruz ama yanlışı hâlâ çok yaygın.

nüans farkı

Doğrusu

Keşke bunu da hâlâ duymuyor olsak!

gereksiz kelime kullanımı

Doğrusu

Hiç inkâr etmeyin, bu yanlışı yapmayan yok.

yanlış kelime

Doğrusu

Lütfen, kalabalık yapmayalım!

lüzumsuz niteleyici

Doğrusu

Sanırım bu yanlış, büyüklerimizden bize geçti.

gereksiz kelime kullanımı

Doğrusu

Araba parçası terimlerinde, sık sık yapılan yanlışlardan biri.

gereksiz kelime

Doğrusu

Bakalım bunu da doğru bilecek misin?

mantıksız cümleler

Doğrusu

Sona doğru geliyoruz.

anlatım bozukluğu örnek

Doğrusu

Doğrusunu bilsek de ara sıra ağzımızdan bu da kaçıyor.

gereksiz kelimeler

Doğrusu

Ve son sorumuz ile testin sonuna geldik.

eş anlamlı kelimeler

Doğrusu

Eminiz ki birçoğunuz ne kadar kolay test olmuş diyebilir, yazılı hâlde görünce hemen yanlışı fark etmiş olabilir. Ancak testteki birçok örneğin konuşma dilimizde hâlen var olduğunu unutmamak gerek. Dilimize yerleşmiş kalıplar ile aslında farkında olmadan anlatım bozukluğu yapıyoruz. Varsa sizin de vereceğiniz örnekler yoruma bekleriz.
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