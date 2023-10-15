Yazı dilinden konuşma diline kadar kendimizi ifade ettiğimiz her alanda bazı yanlışlar yapıyoruz. Bunlardan biri de anlatım bozukluğu oluyor. Gereksiz kelime kullanımı başta olmak üzere anlatım bozukluğuna yol açan birçok durum var.
Eş anlamlı kelimeleri aynı cümlede kullanmak, gereksiz fiilimsiye yer vermek, sözcüklerin yanlış yerde kullanımı gibi çeşitli şekiller ile ortaya çıkan anlatım bozukluğunu gidererek aslında daha anlaşılır ve sade bir dil konuşmak mümkün.
Yazarken dikkat etseniz de günlük konuşmanızda mutlaka ağzınızdan çıkan bazı anlatım bozukluklarını test hâline getirdik. Haydi başlayalım!
Dilimize o kadar yerleşti ki doğrusunu görünce bir garip olabilirsiniz.
Nasıl yani? Kaç tane var ki?
Gereksiz kelimeyle daha da kalabalıklaşan bir cümle.
Dilimizin düzgün kullanılmasına takıntılı bir sevgiliniz varsa kurduğunuz cümlelere dikkat etseniz iyi olur.
Bazı kelimelerin anlamlarını çok yanlış biliyoruz.
Aslında hepimiz doğrusunu biliyoruz ama yanlışı hâlâ çok yaygın.
Keşke bunu da hâlâ duymuyor olsak!
Hiç inkâr etmeyin, bu yanlışı yapmayan yok.
Lütfen, kalabalık yapmayalım!
Sanırım bu yanlış, büyüklerimizden bize geçti.
Araba parçası terimlerinde, sık sık yapılan yanlışlardan biri.
Bakalım bunu da doğru bilecek misin?
Sona doğru geliyoruz.
Doğrusunu bilsek de ara sıra ağzımızdan bu da kaçıyor.
Ve son sorumuz ile testin sonuna geldik.
Eminiz ki birçoğunuz ne kadar kolay test olmuş diyebilir, yazılı hâlde görünce hemen yanlışı fark etmiş olabilir. Ancak testteki birçok örneğin konuşma dilimizde hâlen var olduğunu unutmamak gerek. Dilimize yerleşmiş kalıplar ile aslında farkında olmadan anlatım bozukluğu yapıyoruz. Varsa sizin de vereceğiniz örnekler yoruma bekleriz.