Enis Kirazoğlu'nun kurucusu olduğu Phew Phew Games'in ilk oyunu Anomaly Agent'ın fiyatı belli oldu. Oyun, Türkiye'ye özel fiyat sunmasının ötesinde %20 de ek indirim sunuyor.

Türkiye'nin son yıllarda oyun sektöründe büyük bir yükseliş içinde olduğu su götürmez bir gerçek. Oyun kategorisindeki en popüler içerik üreticilerden Enis Kirazoğlu, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada oyun şirketi kurduğunu ve ilk oyununu yayınlamaya hazırlandığını duyurarak bu yükselişe katkıda bulunanlar arasına katılacağını paylaşmıştı.

Bugün, Enis Kirazoğlu'nun kurucusu olduğu Phew Phew Games'in ilk oyunu olarak karşımıza çıkacak Anomaly Agent'ın fiyatı da nihayet belli oldu. Türkiye'ye özel bir fiyatla Steam'de satışa çıkacak olan oyun, ayrıca çıkış haftasına özel %20 indirim de sunuyor.

Anomaly Agent, çıkış haftasında %20 indirimle 119 TL olacak

24 Ocak itibarıyla PC, Steam Deck ve Xbox Series X/S için yayımlanacak olan Anomaly Agent, Steam'de Türkiye'ye özel 4,99 dolar (149 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ancak çıkış haftasında %20 ekstra indirimle birlikte fiyatı 3,99 dolara (119 TL) iniyor.

Phew Phew Games, Anomaly Agent'ı şu şekilde tanımlıyor:

"Bu cyberpunk temalı aksiyon-platform oyununda anomali olaylarını çözen bir ajansın. Synthwave müzikler eşliğinde çatışmalara gir, seçimlerinle hikâyeye etki et, akrobatik hareketlerle engelleri aş! Zamanın büküldüğü bu macerada birbirinden özel ekipmanlar kullanarak anomalileri durdur!"

Anomaly Agent fragmanı

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