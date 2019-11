Ant-Man 3 Onaylandı ve Yönetmeni Peyton Reed Olacak

The Holywood Reporter tarafından Ant-Man 3 filminin geleceği ve filmin yönetmeninin bir önceki filmlerin yani, Ant-Man ve Ant-Man and The Wasp'ın yönetmeni olan Peyton Reed olacak.

Marvel evreninin sevilen filmlerinden biri olan Ant-Man'in yeni filminin geleceği doğrulandı. Ant-Man 3'ün yönetmeni ise bir önceki filmlerin de yönetmeni olan Peyton Reed olacak. Film, Doctor Strange'in devam filmi ve Black Widow'un filmi ile aynı zamanlarda beyaz perdede yerini alacak. Ekim ayında New York Times'a verdiği ropörtajda Kevin Feige "Endgame'den sonra satranç oyununun oldukça güzel bir şekilde ayarlandı. Tahtadan çıkanlar hala oradalar ama kalanlara ne olacağını asla bilemeyeceğiz." sözlerini kullanmıştı. Buradan Endgame filminde ölen karakterlerin ölü kalacağını fakat kalanlara ne olacağını bilemeyeceğimizi belirtiyor. Ant-Man 3'ün konusu: Scott Lang yani Ant-Man, Avengers: Endgame filminde zamanla uğraşmalarına olanak sağlayan kuantum teknolojisini geliştirerek önemli bir rol oynamıştı. Filmin sonunda ise kuantum alemine hapsolan Lang, gerçek dünyaya geri döner ve kızının oldukça yaşlandığını görür. Ant-Man 3'ün hikayesinin ise ne anlatacağı şu an için belirsizliğini koruyor ancak bununla ilgili bir şeyler anlatacak olabilir. İLGİLİ HABER Doctor Strange’in Büyük Heyecan Yaratan Yeni Filmi: In The Multiverse of Madness Ant-Man 3 için henüz açıklanmış resmi bir tarih bulunmuyor. THR'ın raporuna göre filmin 2020'nin sonlarında ve 2021'in başlarına doğru çekilmeye başlayacağını ve 2022'de beyaz perdeye sunulacağını söyleniyor. Doctor Strange'in yeni filminin ve Thor: Love and Thunder'ın, Ant-Man 3'den önce yayınlanacağı tahmin ediliyor. İLGİLİ HABER Chris Hemsworth’un Thor: Love and Thunder’da Alacağı Role Dair 6 Fan Teorisi Sizce yeni Ant-Man filmi hangi konuyu ele alacak? Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz.

Kaynak : https://www.gamesradar.com/uk/marvel-ant-man-3-confirmed/

 33 5 3 3 0