Ant-Man 3’te Doctor Doom ile Karşılaşabiliriz

Avengers: Endgame ile birlikte Marvel Sinematik Evreni (MCU), Infinity Saga bölümünün sonuna gelmişti. Marvel evreninin bir sonraki kötüsü ise Ant-Man 3 filmiyle birlikte karşımıza çıkabilir.

Marvel Sinematik Evreni, çizgi roman uyarlamaları içerisinde en popüler ve maddi anlamda da en başarılı markayı oluşturmayı başardı. Onlarca kahramana sahip bir evrenin büyük bir kötüsü olmazsa olmaz. Ant-Man 3 ile birlikte bir sonraki büyük kötüyü tanıyabiliriz.

Marvel Sinematik Evreni’nde olaylar kozmik yönde genişlese de bir sonraki baş kötü Dünyalı bir karakter olabilir. Görünüşe göre kahramanlarımız bu kez Doctor Doom’a karşı mücadele edecek.

Marvel’in Doctor Doom için büyük planları var

Kevin Feige, Marvel’in Doctor Doom için büyük planları olduğunu söylemişti. Çizgi romanlarda oldukça popüler olan karakter, MCU’nun 5. fazında sahneye çıkabilir. Buradaki esas soru ise karakteri kimin canlandıracağı ve ilk kez nerede ortaya çıkacağı sorusu.

Ne yazık ki bu konuda henüz kesinleşmiş bir şey yok ancak Ant-Man 3 ile ilgili oldukça ilgi çekici bir iddia ortaya atıldı. İddianın kaynağı ise yakın zamanda doğrulanan Daniel Radcliffe’in Moon Knight rolüne aday olduğu iddiasını ortaya atan kaynaklar olarak gösterildi.

Ant-Man 3 filminin sonunda, Scott Lang’in mücadele edeceği kötü karakter Benefactor ortaya çıkacak. Benefactor’un filmin sonunda Norman Osborn veya Doctor Doom olacağı açıklandı. Doctor Doom’u görme ihtimalimiz olan bir diğer film ise Black Panther 2.

Kimdir bu Doctor Doom?

Doctor Doom özünde Fantastik Dörtlü diye bildiğimiz süper kahraman ailesinin baş düşmanıdır. Avrupa’da Latveria adlı hayali bir ülkeyi demir yumrukla yönetir. Oldukça zekidir ve kendi onur koduna göre hareket eder.

Doctor Doom ayrıca Marvel evreninin de en karizmatik ve popüler kötü karakterlerinden biridir. Son yıllarda kendisinin önce tanrı olmuşluğu, sonra da kahramanlığı denemişliği vardır. Özellikle de Infamous Iron Man serisinde kahraman olmaya çalışma süreci oldukça güzel anlatılmıştır. Dr. Doom o kadar zekidir ki Marvel’in rol yapma oyunları kitabında oyuncuların Doom’a karşı plan yaptıklarında planlarını oyun yöneticisine açıkça anlatmaları gerekir, zira Doom o ihtimali zaten düşünmüştür.

Bakalım bu ikonik karakter Marvel Sinematik Evreni içerisinde kendisine nasıl bir yer bulacak. Siz olsanız bu role kimi düşünürdünüz? Sizce Doctor Doom, Thanos sonrasında beklendiği kadar büyük bir etki yaratabilir mi?