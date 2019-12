Marvel, Iron Man 3'ün Neden Noel Filmi Olduğunu Açıkladı

Disney+ kullanıcılar, Iron Man 3'ün noel filmleri arasında yer aldığını görünce Marvel'dan konuyla ilgili bilgi almak istediler ve beklenen açıklama şimdi geldi.

Disney+ kullanıcılarının platformun film arama kısmına 'Christmas' yazmasıyla, karşılarına çıkan filmler arasında Iron Man 3 de yer alıyor. Bu detayı sıklıkla paylaşan takipçiler, Marvel'ı soru yağmuruna tuttu ve Marvel Studios, Iron Man twitter hesabından yaptığı paylaşımla filmin noel filmi olduğunu doğruladı.

Noel döneminde geçen ancak noele özgü olmayan bir film oluşturma fikri sinemada eskiden beri kullanılıyor. Filmlerde kar, soğuk havada nefesi görülen insanlar ve noel ışıklarının yanı sıra zorlu bir durumdan kurtulmaya çalışan karakterler veya aile gibi öğeler yer alıyor. Böylece noel ile ilişkilendirilen filmler her yıl tekrar tekrar seyredilerek bir gelenek haline geliyor.

Iron Man 3'ün yönetmeni Shane Black'in de Lethal Weapon, The Long Kiss Goodnight to Kiss Kiss Bang Bang ve The Nice Guys gibi filmlerinin çoğu noelde geçiyor. Black, 2016 yılında konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada, "Bu benim için bir mihenk taşı haline geldi. Noel, günlerin akıp gitmesiyle yaşamlarımızı değerlendirme ve geçmişe dönüp bakma şansımızın olduğu bir telaşı temsil eder. Sadece bunu bir fon olarak vermeye meyilliyim" dedi.

Marvel, yayınladığı yeni blog yazısında filmdeki olaylarının yılın herhangi bir zamanında gerçekleşebileceğini ve noelin hikayede önemli bir nokta olmadığını kabul etmesine rağmen, "Iron Man 3'ün bir noel filmi olduğuna inanıyoruz, çünkü hikayenin özü Tony'nin zorluklardan geçip yolundaki yanlışları görerek dönüşünü gösteriyor. Bu noelin ruhu." açıklamasını yaparak tartışmaları noktaladı. Yani tıpkı bir zamanlar ülkemizde de yeni yıl geleneği haline gelen 'Evde Tek Başına' serisi gibi, Iron Man 3 de noel filmi.