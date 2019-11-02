Antares Roketi Cygnus NG-12 Kargo Görevine Başladı

Bir Northrop Grumman Antares roketi, bir görev için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda başarıyla Cygnus kargo gemisini fırlattı ve istasyon için kargo teslimatında yeni bir dönem başlattı.

NG-12 görevi, ilk kez iki Cygnus uzay aracının aynı anda yörüngede olduğu anlamına geliyor. Ağustos ayı başlarında istasyondan ayrılan NG-11 Cygnus, uzay aracının uzun süreli serbest uçuş görevini yerine getirme yeteneğini göstermek üzere yörüngede kalmaya devam ediyor. DeMauro, “Son derece başarılı bir şekilde devam ediyor” dedi. Northrop Grumman Antares roketi, 2 Kasım 2019 tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na Cygnus NG-12 kargo görevine başladı. Gelin hep beraber roketin kalkışı ve görev hazırlıkları sırasında çekilen fotoğraflara yakından bakalım. 1. Antares roketi, NASA'nın Virginia'daki Wallops Uçuş Tesisi üzerinde gökyüzüne yükseliyor. 2. Kalabalık telefonları ile 2 Kasım 2019'da kalkışı sırasında Antares roketinin fotoğraflarını çekti. 3. NG-12 kargo ikmal gemisini taşıyan Antares roketi, 2 Kasım 2019'da sabah saat 9:59'da kalktı. 4. Antares roketi, sabah gökyüzüne yükselirken yumuşak bir duman bıraktı. 5. Antares roketi, 2 Kasım 2019'da kalktıktan kısa bir süre sonra fotoğraflandı. 6. Northrop Grumman Antares roketi, 29 Ekim 2019'da NASA'nın Virginia'daki Wallops Uçuş Tesisinde Pad-0A'ya vardıktan birkaç saat sonra görülüyor. 7. Antares roketi, 29 Ekim 2019'da NASA'nın Virginia'daki Wallops Uçuş Tesisi’nde Pad-0A'ya gitmek için için Yatay Entegrasyon Tesisi'nden çıkıyor. 8. Northrop Grumman Antares roketi, 29 Ekim 2019'da NASA'nın Virginia'daki Wallops Uçuş Tesisi'nde bulunan Pad-0A’ya ulaştı. İLGİLİ HABER SpaceX'in Devasa Roketi Starship, Drone Çekimleriyle Ortaya Çıktı 9. Northrop Grumman'ın 12. Cygnus kargo ikmal gemisi, Apollo 12 astronotunun şerefine "S.S. Alan Bean" olarak adlandırıldı. 10. Gemideki bir diğer şey, ısı transfer özelliklerini ve mikro-yerçekimi ile pişirme işlemlerini inceleyecek olan Zero-G fırınıdır. 11. Bir başka teknoloji, plastiği geri dönüştüren yeni bir teknolojiyi test edecek olan Made In Space tarafından yapılan plastik dönüştürücü. 12. AstroRad yeleği, Northrop Grumman'ın NG-12 görevindeki uzay istasyonuna başlamadan önce NASA'nın Florida'daki Florida Uzay Merkezi'nde uygun bir testten geçiyor.

Kaynak : https://www.space.com/antares-rocket-cygnus-ng-12-cargo-launch-photos.html

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