Starship'in Prototipi, Drone İle Yapılan Çekimlerde Görüldü

Elon Musk'ın Mars hayallerini gerçekleştirebilmesini sağlayacak en önemli proje belki de Starship'tir. SpaceX'in Florida'daki tesislerinde drone ile çekim yapan bir kişi, Starship'in yeni prototipinin inşa aşamasında olduğunu gösterdi.

SpaceX’in devasa uzay aracı Starship’in yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı. John Winkopp tarafından havadan drone ile çekilen yeni video aynı zamanda bir başka Starship prototipi olan Mark 4’ün yapım aşamasında olduğunu gösteriyor. Çekim, SpaceX’in Florida Cocoa’daki tesislerinde çekilmiş.

SpaceX’in aldığı ilerlemenin de net bir şekilde görüldüğü video, Elon Musk’ın sözlerine de daha fazla güvenmemizi sağlıyor. Musk, yeni jenerasyon aracın Ekim ve Kasım arasında bir tarihte test uçuşlarına başlayacağını söylemişti.

Şirket, şu an aynı anda üç tane Starship üretimi yapıyor. Starship’lerden birisi şirketin Texas Boca Chica’daki tesislerinde yapılırken diğer ikisi Florida Cocoa’daki tesislerinde yapılıyor. Şirketin Texas’da yaptığı Starship ise bir başka prototip. Elon Musk, ilerleyen aylarda Starship’i uzaya taşımak istiyor.

Starship, Elon Musk’ın açıklamalarına göre 2021 yılında yörüngede ticari uçuşlara başlayacak. Ancak uzay aracının asıl amacı bir gün Mars’a yolculuk gerçekleştirebilmek. Ayrıca şirketin yeniden kullanılabilir roketleri sayesinde uzay keşfi çok daha ucuz hale geliyor.

SpaceX CEO’u Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Starship’in 2022 yılında Mars’a ilk yolculuğunu yapacağını söyledi. Bu yolculukta yalnızca kargo bulunacak. Starship’in ilk insanlı uçuşu ise 2024 yılında gerçekleştirilecek.