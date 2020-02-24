Antarktika'daki Buzulların Erime Seviyesi Endişe Veriyor

Antarktika'da gözlemlenen yüksek sıcaklıkların ardından buzulların erime seviyesi endişe verici boyutlara ulaşmaya başladı. Yükselen sıcaklıklar, kıtadaki buzların eriyerek denize karışmasına ve yer yer göletlerin oluşmasına neden oluyor.

Antarktika, dünyanın en soğuk yerlerinden biri olarak nitelendiriliyor ve kıtada sadece bilimsel araştırma üslerinin faaliyet göstermesine izin veriliyor. Kar ve buzlarla kaplı kıtanın merkezi alanının yıllık ortalama sıcaklığı -57 santigrat derece (-70.6 derece Fahrenheit) ve genel ortalama -10 santigrat derece (14 derece Fahrenheit) civarında ölçülüyor.

Ancak 6 Şubat'ta kıtanın en kuzey ucundaki Antarktika Yarımadası'nda bulunan Esperanza Üssü'ndeki hava durumu istasyonu, 18.3 santigrat derece (64.9 derece Fahrenheit) ile anakarada bugüne kadarki en yüksek sıcaklığı kaydetti. Yapılan ölçümde 24 Mart 2015'ten kaydedilen 17.5 santigrat derecelik rekor kırıldı. Son sıcak hava dalgası yaklaşık bir hafta sürdü ve Operasatif Land Imager'ın Landsat 8'de çektiği Kartal Adası'nın görüntüleri oldukça iç karartıcı görünüyor.

Kartal Adası, Antarktika Yarımadası'ndaki Graham Land bölgesinde yer alıyor. Ölçülen rekor seviyedeki yüksek sıcaklıkların ardından Kartal Adası'ndaki buzulların eriyerek denize karıştığı ve adanın ortasına doğru olan alanlarda şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde göletler oluştuğu gözlemlendi.

Nichols College'da buzul bilimci olan Mauri Pelto, "Daha önce Antarktika'da erimeden kaynaklı göletlerin oluştuğunu görmedim. Alaska ve Grönland'da bu tür erime olaylarını görüyorsunuz ancak Antarktika'da genellikle olmuyor." dedi. Pelto ayrıca, erime olaylarının önemli ölçüde yükselen sıcaklıklara bağlı olduğunu ve Antarktika'daki hava durumu modellerinin normal olmadığını belirtiyor. Bununla birlikte, buzulların erimesi son zamanlarda daha yaygın hale geldi.

Antarktika'daki sıcaklık yükselişi, bu mevsimde görülen ilk sıcak hava dalgası değil ve 2019-2020 yazında Güney Yarımküre'deki üçüncü büyük erime olayını temsil ediyor. Hem kasım hem de ocak ayında son derece sıcak havalar gözlemlendi.

Mauri Pelto, "Şubat ayındaki olayı düşünürseniz, o kadar da önemli değil. Bu olayların sık meydana gelmesi daha önemli." yorumunda bulundu. Kartal Adası'ndaki karlı bölgede 6 Şubat ile 11 Şubat arasındaki birkaç gün içinde 10 santimetreden büyük birikintiler oluştuğu gözlemlendi.