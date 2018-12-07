Anthem'in Hikayesini ve Oyun Dünyasını Anlatan Video

Geçtiğimiz günlerde 25 dakikalık uzun bir oynanış videosuyla oyuncuların karşısına çıkan Anthem'den, Video Game Awards 2018'e özel yeni bir fragman yayınladı. Çok yakın zamanda kapalı beta sürecine girecek olan Anthem, Xbox One, PlayStation 4 ve PC için hazırlanıyor.
Anthem Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 3570 ya d AMD FX-6350
- RAM: 8GB
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 970 ya da AMD R9 390
EA tarafından yapılan açıklamalara göre oyunun şubat ayı içerisinde kapalı beta süreci başlayacak. Büyük ihtimalle bu döneme değin Twitch sayfasından bol bol oynanış videosu izlemeye devam edebileceğiz.
Anthem - The Game of Awards Videosu