Anthem'in Hikayesini ve Oyun Dünyasını Anlatan Video

BioWare'in merakla beklenen yeni çok oyunculu online oyunu Anthem'den yeni bir video yayınlandı.

Geçtiğimiz günlerde 25 dakikalık uzun bir oynanış videosuyla oyuncuların karşısına çıkan Anthem'den, Video Game Awards 2018'e özel yeni bir fragman yayınladı. Çok yakın zamanda kapalı beta sürecine girecek olan Anthem, Xbox One, PlayStation 4 ve PC için hazırlanıyor.

Anthem Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci : Intel Core i5 3570 ya d AMD FX-6350

: Intel Core i5 3570 ya d AMD FX-6350 RAM: 8GB

8GB Ekran Kartı: Nvidia GTX 970 ya da AMD R9 390

EA tarafından yapılan açıklamalara göre oyunun şubat ayı içerisinde kapalı beta süreci başlayacak. Büyük ihtimalle bu döneme değin Twitch sayfasından bol bol oynanış videosu izlemeye devam edebileceğiz.

Anthem - The Game of Awards Videosu