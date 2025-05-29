Anthropic CEO'su Dario Amodei, şirketlerin yapay zekâ konusunda gerekli hazırlıkları yapmadıklarını ve çalışanları da yeterince bilgilendirmediklerini söyledi.

Yapay zekâ iş dünyasını iş gücü bakımından büyük ölçüde etkilemeye başladı ve Anthropic CEO'su Dario Amodei de yaptığı açıklamada önümüzdeki yıllarda yapay zekânın özellikle giriş seviyesi beyaz yakalı işleri ciddi şekilde tehdit edeceğini söyledi.

Amodei’ye göre bu değişim bir anda, hem de çok kısa sürede gerçekleşebilir. Yani işinizi kaybettiğinizde ne olduğunu anlayamayabilirsiniz bile. Üstelik birçok yönetici, bu durumun farkında olsa da konuşmaktan çekiniyor. Devletler ise neredeyse hiçbir hazırlık yapmıyor. Amodei konuyla ilgili olarak “Bu teknolojiyi geliştiren biziz ve dürüst olmak zorundayız.” diyor.

"Ne şirketler ne devletler hazırlık yapmıyor."

Yapay zekâ modelleri her geçen gün daha da gelişiyor. Anthropic, OpenAI, Google gibi firmalar artık bazı görevlerde insanlardan daha iyi sonuçlar veren sistemler üretiyor ve çalışanların bu geçiş sürecine hazırlıklı olması ve işlerine adapte etmesi gerekiyor.

Amodei, yapay zekânın bazı işler için insanlardan daha verimli olduğunu kabul ediyor ama bu durumun topluma zarar vermeden nasıl yönetileceği konusunda endişeli. Söylediğine göre ortalama bir insanın ekonomik sistemde söz sahibi olma gücü zayıflarsa, demokrasi de zarar görebilir.

Peki ne yapılabilir?

Amodei'nin önerileri net. Hükûmetler ve teknoloji şirketleri daha şeffaf olmalı, çalışanlar bilgilendirilmeli ve yeni beceriler kazanmaları teşvik edilmeli. Ayrıca yapay zekâdan elde edilen büyük kazançların bir kısmının yeniden topluma dönmesi için vergi sistemi devreye girmeli. Amodei bu konuda yapay zekâ firmalarının gelirinden küçük bir payın devlete aktarılması fikrini ortaya atıyor.

Yani kısacası yapay zekâdan korkmak yerine ona hazırlıklı olmak gerekiyor ve bu hazırlığın ilk adımı, yapay zekânın neler yapabileceğini ve bizim buna nasıl ayak uydurabileceğimizi anlamaktan geçiyor.