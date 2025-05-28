Rogue Duck Interactive'in kurucusu Dora Özsoy, kendi şirketi üzerinden yapay zekânın günümüzde oyun sektöründe etkilediği iş kollarını açıkladı.

Birçoğumuzun kendisini League of Legends hikâye videolarıyla tanıdığı Dora Özsoy, mevcut şirketinde yapay zekâ nedeniyle boşalan ve artık ihtiyaç duyulmayan rolleri açıkladı.

Birkaç yıl önce Stratera Games şirketi altında oyunlar yayımlaya başlayan ve Cardboard Town ile ülkemizde ve globalde önemli satış başarısı elde eden Dora Özsoy, daha sonra şirketini ABD'ye taşımış ve Rogue Duck Interactive adı altında oyunlar yayımlamaya devam etmişti.

Yapay zekâ birçok iş kolunu etkilemeye başladı

Yapay zekâ malumunuz, gelecekte birçok iş kolunu tehlikeye atacağını düşündüğümüz bir araç fakat etkileri günümüzde de birçok farklı alanda hissedilmeye başlandı. Microsoft ve Amazon gibi büyük şirketler başta olmak üzere birçok şirket yapay zekânın çeşitli iş yüklerini üstlenebilmesinin ardından çalışan sayısını neredeyse yarı yarıya azalttı.

Elbette bu durum oyun sektörüne de yansıdı. Tasarım ve kod yazma araçlarının giderek daha kusursuza yakın iş çıkarmaya başlaması, birçok farklı iş kolunu ya tek bir iş kolunda sınırladı ya da işlerin büyük kısmı yapay zekâ araçlarına yaptırılıp sadece kontrolü bir insana bırakıldı.

Peki oyun sektöründeki etkileri neler?

Birkaç yıldır oyun sektöründe olan ve şirketi de giderek büyüyen Dora Özsoy da şirketinin bu dönüşüm sürecinde yaşadıklarını X hesabı üzerinden aktardı. Dora Özsoy'un belirttiğine göre şirketinde artık ihtiyaç olmayan roller ve sebepleri şu şekilde:

Jr Yazılımcı : Artık sr'lar temel scriptleri yapay zekâya yazdırıyor.

Jr GD / Dengeleyici : Oyunun tablosunu GPT'ye verip anında sayfalarca denge raporu alıyoruz, bu rol de artık yok.

Concept Artist : Artık fikri olan çalışanlar yapay zekâ görselleriyle hazırlıyor sunumunu, bu giriş rolü de gitti.

Temel Çeviri : Bu rol zaten uzun zamandır yok. : Bu rol zaten uzun zamandır yok.

Influencer Outreach: Artık botlar mailleri atıyor ve kontrol ediyor, botları kontrol eden 1 sr yeterli oluyor.

30 kişilik küçük bir şirket olduklarını belirten Dora Özsoy, bu alanda iş arayanlar için artık kendi projelerini yapmalarının daha kolay ve daha önemli olduğunu, dış şirketlerde "tecrübe edinecek" pozisyon bulmanın da gittikçe zorlaşacağını söylüyor.

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