Yapay zekâ girişimi Odyssey, oldukça etkileyici özelliklere sahip yeni modelini duyurdu. Firmanın yeni yapay zekâ modeli, etkileşimli videolar üretebiliyor ve bunu yaparken gerçek dünya verileri kullanıyor.

Otonom sürüş sistemlerinin öncülerinden Oliver Cameron ile Jeff Hawke tarafından kurulan yapay zekâ girişimi Odyssey, en yeni yapay zekâ modelini duyurdu. Bu yapay zekâ modeli, kullanıcılar için etkileşimli videolar oluşturulabilmesini sağlayacak. Model, henüz erken aşamada ve mükemmel seviyede olmasa da gelecek vadeden yapısı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Odyssey'in yeni yapay zekâ modeli, her 40 milisaniyede bir video karesi oluşturabilecek şekilde tasarlandı. Oluşturulan bu video kareleri birbiri ardına yayımlanıyor ve kullanıcılar, yapay zekânın oluşturduğu video içerisinde temel yön kontrolleri (W-A-S-D) ile etkileşime girebiliyorlar. Üstelik oluşturulan görüntüler tıpkı bir 3 boyutlu video oyunu içerisindeymiş gibi hissedilmesini sağlıyor.

İşte Odyssey'in yeni yapay zekâ modelinin ürettiği bir video

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere Odyssey'in yeni yapay zekâ modeli, aslında hiç fena sonuçlar üretmiyor. Ancak paylaşılan bazı örneklerde çeşitli sorunlar olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Ortam kalitesinin bozuk ve bulanık olması, sahnenin her zaman aynı düzende olmaması gibi sorunlar, yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Odyssey bunun farkında ve modeli iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Odyssey'in yeni yapay zekâ modelinin en dikkat çeken özelliği, gerçek dünya verileri kullanılarak eğitiliyor olması. Şirket bunun için sırt çantasına monte edilmiş olan 360 derecelik kamera sensörleri kullanıyor. Ekip bu ekipmanı alıyor ve gezinti yapıyor. Elde edilen devasa veri seti de yapay zekânın eğitilmesi için kullanılıyor. Şirkete bu tür çözümler, mevcut modellerden daha kaliteli modeller geliştirilmesi için yeni bir temel oluşturacak.

Odyssey'in yapay zekâ modeline ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Eğer modelin neler sunduğuna ilişkin daha fazla video görmek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bakalım bu tür teknolojilerin gelişmesi, oyun ve sinema dünyasını nasıl etkileyecek...