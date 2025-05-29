Her yere yapay zekâ getirmeye başlayan Google, Play Store'da da bu tarz bir hamle yaptı. Şirket, mağazadaki uygulama sayfalarına "Bu uygulama hakkında Play'e soru sor." seçeneği ekledi. Uygulamalar hakkındaki bu sorulara yapay zekâ yanıt verecek.

Yapay zekâ konusunda en öne çıkan firmalardan biri olan Google, bu teknolojiyi aramadan Android’e kadar her türden hizmetine entegre etmeye başlamıştı. Şimdi ise Android telefon kullananların çok işine yarayacak bir özelliğin kullanıma sunulmaya başladığı görüldü. Yapay zekâ, Play Store’da kullanıcılara yardımcı olacak.

Google’ın eklediği yeni özellik, kullanıcıların Play Store’da listelenen uygulamalar hakkında sorular sormasını sağlıyor. Bu sorular da yapay zekânın yardımıyla hızlıca yanıtlanıyor. Böylece bir uygulamayı indirmeden önce aklınızdaki soru işaretlerini giderebiliyorsunuz.

Gemini destekli özellik böyle gözükecek

Android Authority tarafından paylaşılan ekran görüntülerine baktığımızda Play Store’daki uygulama sayfalarına direkt olarak “Bu uygulama hakkında Play’e soru sor.” yazan bir bölümün eklendiğini görüyoruz. Burada sorduğunuz sorular, Google’ın kendi yapay zekâ aracı Gemini ile yanıtlanıyor.

Soru kısmından uygulama hakkında aklınıza gelen her şeyi sorabileceksiniz. O uygulamanın nasıl kullanıldığı, tam olarak ne işe yaradığı, kullanıcılardan nasıl yorumlar aldığı, ücreti, güvenilirliği gibi birçok farklı soruyu yöneltebilirsiniz. Ayrıca Play Store, sorabileceğiniz soruları içeren önerilerde de bulunuyor.

Tabii ki üretken yapay zekâyla oluşturulduğu için yanıtların hepsi mükemmel değil ve her soruya yanıt bulamayabilirsiniz. Çoğunda olsa da şimdilik her uygulama hakkında bilgi sunamadığını da belirtmek gerek. Yine de kullanıcıların merakını gidermesi ve onlara yardımcı olmasıyla gerçekten çok yararlı olacağını söylemek mümkün.