Yapay zekâ şirketi Anthropic'in CEO'su Dario Amodei, sektöre ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Dario Amodei, yapay zekânın birkaç yıl içerisinde insanlığı geçebileceğini iddia etti.

Yapay zekâ sektöründe OpenAI'ın en güçlü rakiplerinden bir tanesi olan Anthropic'in CEO'su Dario Amodei, Wall Street Journal'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Amodei tarafından yapılan açıklamaya göre yapay zekâ teknoloji, birkaç yıl içerisinde insanlardan daha yetenekli hâle gelebilir.

Yapay zekâ sektörüne ilişkin en büyük tartışmalardan bir tanesi, insanlığı geçip geçmeyeceği ile ilgili. Bazı kesimler, geliştirilen teknolojilerin milyarlarca insanı işinden edebileceğini düşünüyorlar. Bazı kesimler ise bu fikre şiddetle karşı çıkıyorlar. Anthropic CEO'su tarafından yapılan açıklama, ilk düşüncenin doğru çıkabileceğini düşündürüyor.

İşte Anthropic CEO'sunun tam açıklaması:

Yapay zekâ modelleri, 2 ila 3 yıl içerisinde insan yeteneklerini aşabilir. Bunun tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyorum. 2027 olup olmayacağını bilmiyorum. Bunun daha uzun sürebilmesi ihtimal dahilinde ancak çok daha uzun süreceğini de düşünmüyorum. Önce yapay zekâ sistemleri hemen her şeyde çoğu insandan daha iyi olacak, ardından neredeyse her şeyde tüm insanlardan üstün hâle gelecek. Sonunda ise robotik dahil olmak üzere her alanda insanları geçecek.

Ancak Dario Amodei, yapay zekânın insanlığı geçmesinin neden olacağı risklerin de farkında ve bu konuda endişe duyuyor. İnsanların zaman içerisinde çok büyük bir bolluk içinde olduklarını fark ettiklerini ve bu bolluğu dağıtmanın bir yolu olarak da insanların emek üretmesi fikrinin ortaya çıktığını aktaran Amodei, bu fikrin geçersiz olması hâlinde öz değer duygusunun yitirileceğini, bunun da çözülmesi gereken önemli bir sorun olacağını düşünüyor.