Yapay zekâ sektöründe OpenAI'ın en güçlü rakiplerinden bir tanesi olan Anthropic'in CEO'su Dario Amodei, Wall Street Journal'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Amodei tarafından yapılan açıklamaya göre yapay zekâ teknoloji, birkaç yıl içerisinde insanlardan daha yetenekli hâle gelebilir.
Yapay zekâ sektörüne ilişkin en büyük tartışmalardan bir tanesi, insanlığı geçip geçmeyeceği ile ilgili. Bazı kesimler, geliştirilen teknolojilerin milyarlarca insanı işinden edebileceğini düşünüyorlar. Bazı kesimler ise bu fikre şiddetle karşı çıkıyorlar. Anthropic CEO'su tarafından yapılan açıklama, ilk düşüncenin doğru çıkabileceğini düşündürüyor.
İşte Anthropic CEO'sunun tam açıklaması:
Ancak Dario Amodei, yapay zekânın insanlığı geçmesinin neden olacağı risklerin de farkında ve bu konuda endişe duyuyor. İnsanların zaman içerisinde çok büyük bir bolluk içinde olduklarını fark ettiklerini ve bu bolluğu dağıtmanın bir yolu olarak da insanların emek üretmesi fikrinin ortaya çıktığını aktaran Amodei, bu fikrin geçersiz olması hâlinde öz değer duygusunun yitirileceğini, bunun da çözülmesi gereken önemli bir sorun olacağını düşünüyor.