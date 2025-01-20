Ortaya çıkan yeni bir iddiaya göre Sam Altman, yakında ABD hükûmetiyle yeni yapay zekâsı üzerinde görüşecek.

OpenAI CEO’su Sam Altman, "doktora düzeyinde" süper yapay zekâ ajanlarını tanıtmak için 30 Ocak tarihinde ABD hükümetiyle bir araya gelecek.

Yapay zekânın insanlık üzerindeki etkilerine dair tartışmaları yeniden alevlendiren bu gelişmeye göre Sam Altman, kapalı bir oturumda bu yeni yapay zekâ ajanlarını tanıtacak ve bu yeni araç sadece bilgi üretmekle kalmayıp, tıpkı bir doktora sahibinin yapabileceği gibi yaratıcı ve kritik görevleri üstlenebilecek potansiyelde olacak.

'Yapay zekâ ajanları' tam olarak ne yapabiliyor?

Son aylarda teknoloji dünyası "agentic AI" kavramıyla çalkalanıyor. Bu terim, belirli görevlerde uzmanlaşmış ve bağımsız çalışabilen yapay zekâ ajanlarını ifade ediyor. Geliştirilen yapay zekâ ajanlarının, halüsinasyonlar ve hatalar gibi mevcut sınırlamaları aşarak, yalnızca düşük riskli değil, yüksek sorumluluk gerektiren işlerde de kullanılabileceği belirtiliyor.

Her ne kadar bu gelişme kulağa hoş gelse de bu tür sistemlerin yaygınlaşmasının iş gücü piyasalarını büyük ölçüde etkileyebileceği endişesi giderek büyüyor. Axios’un yayınladığı yeni bir rapor, bu korkuların tahmin edilenden daha yakın bir gelecekte gerçeğe dönüşebileceğini öne sürüyor.

Büyük şirketler işe alım süreçlerini sınırlandırmaya başladı

Meta CEO’su Mark Zuckerberg ve Salesforce CEO’su Marc Benioff gibi önde gelen isimlerin, yapay zekâ kullanımını artırmak adına işe alımları sınırlama planlarını duyurması, yapay zekânın iş dünyasındaki dönüşümünü hızlandıran unsurlar arasında.

Sam Altman’ın ABD hükûmetiyle yapacağı bu kritik toplantı, belki de süper yapay zekâ çağını başlatabilir. Şimdi gözler, bu toplantıdan çıkacak açıklamalarda ve OpenAI’nin bir sonraki hamlesinde olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.