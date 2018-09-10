Antibiyotiklere Dirençli Bir Bakteri Türü, Dünyaya Yayılıyor

Avustralyalı bilim insanları, sıklıkla insan derisinde rastlanan bir bakteri türünün tüm antibiyotiklere karşı dirençli olduğunu keşfetti.

Avustralya'da bulunan Melbourne Üniversitesi'ndeki bilim insanları, farklı antibiyotik formlarına toplu direnç gösteren bir bakteri türü keşfetti. "Staphylococcus Epidermidis" adındaki süper bakteri, ilk olarak Avrupa'da ortaya çıktı ve şu an küresel olarak hızla yayılıyor.

2012 yılında Avustralya'da da ortaya çıkan süper bakteri hakkında 6 yıldır çalışmalar yürütülüyor. Araştırmayı yapan Dr. Jean Lee, bu bakterinin rifampicin ve vancomycin türündeki antibiyotiklere dirençli olduğunu söyledi. Bahsi geçen iki antibiyotik türü, birbirlerine alternatif olarak geliştirilmişti. Her iki türe de direnç gösteren bu bakteri, tüm tedavi seçeneklerini ortadan kaldırmış oldu.

Bakterinin antibiyotik direncinin bazı durumlarda tedavi edilemez noktaya eriştiğini söyleyen Lee, hastane enfeksiyonlarına da neden olan bu bakterinin 10 ülkede 78 farklı sağlık merkezinde görüldüğünü ekledi. Araştırmacılara göre antibiyotiklere bu kadar dirençli bakterilerin oluşmasının en büyük sebebi ise "aşırı ve kontrolsüz" antibiyotik kullanımı.