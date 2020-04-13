Dünyanın en popüler akıllı telefon karşılaştırma platformlarından AnTuTu, Mart 2020’nin en güçlü iOS cihazlarını açıkladı. A12Z Bionic çipine sahip olan 12.9 inçlik iPad Pro 4, ortalama 747.937 puan alarak, listenin birinci sırasında yer aldı.

AnTuTu Benchmark, 1-31 Mart tarihleri arasında en iyi performans gösteren iOS cihazlarını açıkladı. AnTuTu Benchmark V8-iOS sürümünün hesaplamalarından oluşan listeler, cihazların bir aylık süre zarfında aldığı ortalama puanlara dayanarak hazırlandı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan geçtiğimiz ayın en güçlü iOS cihazları hangileri olmuş, onlara bakalım.

Tahmin edebileceğiniz üzere listenin ilk basamağında, yakın bir zaman önce duyurulan A12Z Bionic çipli iPad Pro 4 bulunuyor. Cihazın 6GB RAM + 256GB depolamalı versiyonu aldığı ortalama 747.937 puan ile rakiplerine önemli bir fark atmış durumda. İlginç bir şekilde, A12X çipli eski iPad Pro 3 (12.9 inç), ortalama 716.322 puan ile ikinci sırada yer alıyor.

AnTuTu Benchmark'a göre Mart 2020'nin en güçlü iOS cihazları şu şekilde;

Listenin üç numarasında ise iPad Pro 4'ün 11 inçlik daha küçük versiyonunu görüyoruz. Abisi A12Z çipine ev sahipliği yapan tablet, 715.253 puan almış durumda. Listenin dördüncü basamağında, ortalama 709.190 puan alan 4GB RAM + 256GB depolamalı 11 inçlik iPad Pro 3 bulunuyor.

4GB RAM ve 256GB depolamalı iPhone 11 Pro Max (A13 Bionic çip), 537.154 puan ile beşinci sıraya otururken, onu 521.010 puanlı 4GB RAM + 64GB depolamalı iPhone 11 Pro ve 517.400 puan alan 4GB RAM + 128GB depolamalı iPhone 11 (A13 Bionic çip) takip etti.

iPad Pro 2020, mart ayının en güçlü iOS cihazı olmayı başardı

AnTuTu Benchmark listesinin son üç sırasında ise ortalama 482.611 puan alan 3GB RAM + 64GB depolamalı iPad Air 3 (A12 Bionic çip), 463.089 puan ile 3GB RAM + 65GB depolamalı iPad Mini 5 (A12 Bionic çip) ve 443.337 puan ile 4GB RAM + 256GB depolama alanına sahip iPhone XS Max’i (A12 Bionic çip) görüyoruz. AnTuTu’nun mart ayının en güçlü iOS cihazları raporuna detaylı olarak göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.